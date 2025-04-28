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Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба - РИА Новости, 28.04.2025
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09:22 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013769046.html
Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба
Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба - РИА Новости, 28.04.2025
Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба
Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:22:00+03:00
2025-04-28T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов" . По его словам, Киев ошибся, думая, что Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины. "Нынешний Трамп, как оказалось абсолютно другой. Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так как он видит", - добавил Кулеба. Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 апреля заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002920599.html
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в мире, украина, сша, америка, дмитрий кулеба, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Америка, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба

Кулеба: Украина не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов" .
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"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе
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По его словам, Киев ошибся, думая, что Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины.
"Нынешний Трамп, как оказалось абсолютно другой. Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так как он видит", - добавил Кулеба.
Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 апреля заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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В миреУкраинаСШААмерикаДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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