https://ria.ru/20250428/ukraina-2013769046.html

Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба

Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба - РИА Новости, 28.04.2025

Украина не может больше полагаться на США, заявил Кулеба

Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:22:00+03:00

2025-04-28T09:22:00+03:00

2025-04-28T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе, считает бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Как ни грустно это признавать, Америка ушла, мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе даже после того как (президент США Дональд – ред.) Трамп уйдет", - сказал Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов" . По его словам, Киев ошибся, думая, что Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины. "Нынешний Трамп, как оказалось абсолютно другой. Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так как он видит", - добавил Кулеба. Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 апреля заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002920599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, америка, дмитрий кулеба, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины