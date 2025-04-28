https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html

"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине

"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - РИА Новости, 28.04.2025

"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине

Киеву и его европейским союзникам не удастся убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине, пишет политолог Марк... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:17:00+03:00

2025-04-28T02:17:00+03:00

2025-04-28T02:17:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_322:0:2688:1331_1920x0_80_0_0_af21cb7aa01cf3c8d0194ab04c04c5dc.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киеву и его европейским союзникам не удастся убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине, пишет политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты Sunday Times."Для Украины и ее западных союзников улучшение условий может оказаться невозможным, пока Трамп находится в Белом доме", — заявил он.При этом автор признает, что Киев не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с Россией до окончания президентского срока американского лидера или без помощи от Вашингтона. Надежды на то, что Штаты предоставят киевскому режиму желаемые гарантии безопасности, по всей видимости, тоже обречены на провал, добавил политолог."Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без поддержки Америки", — резюмировал Галеотти.В среду глава американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.

https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html

https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html

https://ria.ru/20250426/nyt-2013565381.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, дональд трамп