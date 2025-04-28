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"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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02:17 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html
"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине
Киеву и его европейским союзникам не удастся убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине, пишет политолог Марк... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:17:00+03:00
2025-04-28T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киеву и его европейским союзникам не удастся убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине, пишет политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты Sunday Times."Для Украины и ее западных союзников улучшение условий может оказаться невозможным, пока Трамп находится в Белом доме", — заявил он.При этом автор признает, что Киев не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с Россией до окончания президентского срока американского лидера или без помощи от Вашингтона. Надежды на то, что Штаты предоставят киевскому режиму желаемые гарантии безопасности, по всей видимости, тоже обречены на провал, добавил политолог."Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без поддержки Америки", — резюмировал Галеотти.В среду глава американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп
"Еще три года": в Британии забили тревогу из-за плана Трампа по Украине

Sunday Times: Трамп не позволит Киеву улучшить условия мирного соглашения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Киеву и его европейским союзникам не удастся убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного соглашения по Украине, пишет политолог Марк Галеотти в статье для британской газеты Sunday Times.
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"Для Украины и ее западных союзников улучшение условий может оказаться невозможным, пока Трамп находится в Белом доме", — заявил он.
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При этом автор признает, что Киев не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с Россией до окончания президентского срока американского лидера или без помощи от Вашингтона. Надежды на то, что Штаты предоставят киевскому режиму желаемые гарантии безопасности, по всей видимости, тоже обречены на провал, добавил политолог.
"Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без поддержки Америки", — резюмировал Галеотти.
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Вчера, 08:34
В среду глава американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
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NYT раскрыла детали переговоров Украины и США в Париже
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