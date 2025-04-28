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В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия - РИА Новости, 28.04.2025
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09:48 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/udmurtija-2013771339.html
В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия
В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия - РИА Новости, 28.04.2025
В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия
Террорист, планировавший убить с помощью бомбы главу оборонного предприятия в Удмуртии, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:48:00+03:00
2025-04-28T09:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Террорист, планировавший убить с помощью бомбы главу оборонного предприятия в Удмуртии, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщили в ЦОС ФСБ."Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России, 1990 года рождения, участнику запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что радикал был задержан сотрудниками ФСБ РФ 16 ноября 2023 года в городе Ижевске Удмуртской Республики. По данным спецслужбы, им планировалось совершение террористического акта с применением самодельного взрывного устройства в отношении руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса. "После совершения преступления террорист планировал выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Изъяты компоненты для изготовления СВУ, телефон, содержащий переписку с украинскими боевиками, и инструкции по изготовлению средств террора", - добавили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что в ходе расследования уголовного дела в полном объеме доказана вина обвиняемого в совершении государственной измены (в форме иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), приготовлении к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств.
https://ria.ru/20250426/zaderzhanie-2013619138.html
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россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия

ФСБ: террорист, планировавший убить главу предприятия в Удмуртии, получил 18 лет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Террорист, планировавший убить с помощью бомбы главу оборонного предприятия в Удмуртии, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России, 1990 года рождения, участнику запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что радикал был задержан сотрудниками ФСБ РФ 16 ноября 2023 года в городе Ижевске Удмуртской Республики. По данным спецслужбы, им планировалось совершение террористического акта с применением самодельного взрывного устройства в отношении руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"После совершения преступления террорист планировал выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Изъяты компоненты для изготовления СВУ, телефон, содержащий переписку с украинскими боевиками, и инструкции по изготовлению средств террора", - добавили в ФСБ.
В спецслужбе отметили, что в ходе расследования уголовного дела в полном объеме доказана вина обвиняемого в совершении государственной измены (в форме иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), приготовлении к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств.
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