https://ria.ru/20250428/udmurtija-2013771339.html

В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия

В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия - РИА Новости, 28.04.2025

В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия

Террорист, планировавший убить с помощью бомбы главу оборонного предприятия в Удмуртии, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:48:00+03:00

2025-04-28T09:48:00+03:00

2025-04-28T09:48:00+03:00

происшествия

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Террорист, планировавший убить с помощью бомбы главу оборонного предприятия в Удмуртии, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщили в ЦОС ФСБ."Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России, 1990 года рождения, участнику запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что радикал был задержан сотрудниками ФСБ РФ 16 ноября 2023 года в городе Ижевске Удмуртской Республики. По данным спецслужбы, им планировалось совершение террористического акта с применением самодельного взрывного устройства в отношении руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса. "После совершения преступления террорист планировал выехать через третьи страны на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Изъяты компоненты для изготовления СВУ, телефон, содержащий переписку с украинскими боевиками, и инструкции по изготовлению средств террора", - добавили в ФСБ. В спецслужбе отметили, что в ходе расследования уголовного дела в полном объеме доказана вина обвиняемого в совершении государственной измены (в форме иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), приготовлении к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств.

https://ria.ru/20250426/zaderzhanie-2013619138.html

https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)