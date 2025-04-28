Число погибших при ударе США в Йемене достигло 68 человек
Число погибших при ударе США по центру мигрантов в Йемене достигло 68 человек
© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших из-за авиаударов США по центру содержания мигрантов на северо-западе Йемена возросло до 68 человек, сообщила служба гражданской обороны на севере страны, передает телеканал "Аль-Масира".
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"Число погибших в центре содержания нелегальных африканских мигрантов в городе Саада возросло до 68, еще 47 человек ранены", — отметили в ведомстве.
До этого телеканал сообщал, что из-под завалов извлекли уже 30 тел. Более 50 пострадавших перевели в республиканскую больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.
Сегодня МВД созданного в Сане движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства обвинило США в совершении военного преступления из-за бомбежки центра для мигрантов, где содержались 115 человек.
Соединенные Штаты с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их удары по израильским судам в Красном и Аравийском морях. Но добиться этого пока не удалось. Как заявлял лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси, за месяц США нанесли по Йемену более 900 ударов, в ответ на что "Ансар Алла" провело 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море.