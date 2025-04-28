https://ria.ru/20250428/udary-2013778145.html

Число погибших при ударе США в Йемене достигло 68 человек

Число погибших при ударе США в Йемене достигло 68 человек - РИА Новости, 28.04.2025

Число погибших при ударе США в Йемене достигло 68 человек

Число погибших из-за авиаударов США по центру содержания мигрантов на северо-западе Йемена возросло до 68 человек, сообщила служба гражданской обороны на севере РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:22:00+03:00

2025-04-28T10:22:00+03:00

2025-04-28T11:47:00+03:00

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ДОХА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших из-за авиаударов США по центру содержания мигрантов на северо-западе Йемена возросло до 68 человек, сообщила служба гражданской обороны на севере страны, передает телеканал "Аль-Масира"."Число погибших в центре содержания нелегальных африканских мигрантов в городе Саада возросло до 68, еще 47 человек ранены", — отметили в ведомстве. До этого телеканал сообщал, что из-под завалов извлекли уже 30 тел. Более 50 пострадавших перевели в республиканскую больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.Сегодня МВД созданного в Сане движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства обвинило США в совершении военного преступления из-за бомбежки центра для мигрантов, где содержались 115 человек.Соединенные Штаты с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их удары по израильским судам в Красном и Аравийском морях. Но добиться этого пока не удалось. Как заявлял лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси, за месяц США нанесли по Йемену более 900 ударов, в ответ на что "Ансар Алла" провело 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море.

https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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