В Йемене заявили об ударе США по центру содержания мигрантов
США ударили по центру содержания мигрантов в Йемене, погибли не менее 30 человек
© Фото : соцсетиПоследствия авиаудара США по центру содержания мигрантов в Йемене
© Фото : соцсети
Последствия авиаудара США по центру содержания мигрантов в Йемене
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ДОХА, 28 апр — РИА Новости. Американская авиация разбомбила центр содержания африканских мигрантов на северо-западе Йемена, погибли не менее 30 человек, передает йеменский телеканал Al Masirah.
"Спасатели извлекли из-под завалов на настоящий момент 30 тел", — говорится в сообщении.
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Как уточнил телеканал, в момент атаки американских истребителей в центре находились под стражей 115 человек.
"Более 50 раненых были переведены в республиканскую больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии", — добавил Al Masirah.
США с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях. Но добиться этого пока не удалось. Как заявлял лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси, за месяц США нанесли по Йемену более 900 ударов, в ответ на что "Ансар Алла" провело 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море.