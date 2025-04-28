https://ria.ru/20250428/udar-2013767061.html

В Йемене заявили об ударе США по центру содержания мигрантов

В Йемене заявили об ударе США по центру содержания мигрантов - РИА Новости, 28.04.2025

В Йемене заявили об ударе США по центру содержания мигрантов

Американская авиация разбомбила центр содержания африканских мигрантов на северо-западе Йемена, погибли не менее 30 человек, передает йеменский телеканал Al... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:51:00+03:00

2025-04-28T08:51:00+03:00

2025-04-28T10:37:00+03:00

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ДОХА, 28 апр — РИА Новости. Американская авиация разбомбила центр содержания африканских мигрантов на северо-западе Йемена, погибли не менее 30 человек, передает йеменский телеканал Al Masirah."Спасатели извлекли из-под завалов на настоящий момент 30 тел", — говорится в сообщении.Как уточнил телеканал, в момент атаки американских истребителей в центре находились под стражей 115 человек."Более 50 раненых были переведены в республиканскую больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии", — добавил Al Masirah.США с 15 марта ежедневно бомбят провинции, находящиеся под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях. Но добиться этого пока не удалось. Как заявлял лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси, за месяц США нанесли по Йемену более 900 ударов, в ответ на что "Ансар Алла" провело 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море.

https://ria.ru/20250422/husity-2012855232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, йемен