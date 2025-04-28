https://ria.ru/20250428/tv-2013942665.html

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" прекратит вещание

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" прекратит вещание - РИА Новости, 28.04.2025

Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" прекратит вещание

Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" окончательно прекратит вещание, заявил ее основатель Ника Гварамия. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:17:00+03:00

2025-04-28T22:17:00+03:00

2025-04-28T22:17:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" окончательно прекратит вещание, заявил ее основатель Ника Гварамия. Ранее журналисты телекомпании написали в соцсетях, что "Мтавари архи" полностью прекратит вещание 1 мая. Телеканал с 15 февраля приостановил трансляцию информационных передач и развлекательных ток-шоу из-за финансовых проблем. На телеканале транслировались лишь сериалы и старые записи, при этом на вебсайте и в соцсетях продолжали публиковаться ежедневные новости. "Закроется "Мтавари архи", откроется новый. Иначе быть не может, я верю и знаю. Главное, чтобы страна не закрылась, а то потом хоть закрывай, хоть открывай, все потеряет смысл", – написал Гварамия на своей странице в соцсети Facebook*.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250422/rossiya-2012746780.html

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