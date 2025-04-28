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Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" прекратит вещание
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" прекратит вещание - РИА Новости, 28.04.2025
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" прекратит вещание
Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" окончательно прекратит вещание, заявил ее основатель Ника Гварамия. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:17:00+03:00
2025-04-28T22:17:00+03:00
2025-04-28T22:17:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" окончательно прекратит вещание, заявил ее основатель Ника Гварамия. Ранее журналисты телекомпании написали в соцсетях, что "Мтавари архи" полностью прекратит вещание 1 мая. Телеканал с 15 февраля приостановил трансляцию информационных передач и развлекательных ток-шоу из-за финансовых проблем. На телеканале транслировались лишь сериалы и старые записи, при этом на вебсайте и в соцсетях продолжали публиковаться ежедневные новости. "Закроется "Мтавари архи", откроется новый. Иначе быть не может, я верю и знаю. Главное, чтобы страна не закрылась, а то потом хоть закрывай, хоть открывай, все потеряет смысл", – написал Гварамия на своей странице в соцсети Facebook*.* Запрещена в РФ как экстремистская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" прекратит вещание
Грузинское оппозиционное ТВ "Мтавари архи" 1 мая полностью прекратит вещание
ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Грузинская оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" окончательно прекратит вещание, заявил ее основатель Ника Гварамия.
Ранее журналисты телекомпании написали в соцсетях, что "Мтавари архи" полностью прекратит вещание 1 мая. Телеканал с 15 февраля приостановил трансляцию информационных передач и развлекательных ток-шоу из-за финансовых проблем. На телеканале транслировались лишь сериалы и старые записи, при этом на вебсайте и в соцсетях продолжали публиковаться ежедневные новости.
"Закроется "Мтавари архи", откроется новый. Иначе быть не может, я верю и знаю. Главное, чтобы страна не закрылась, а то потом хоть закрывай, хоть открывай, все потеряет смысл", – написал Гварамия на своей странице в соцсети Facebook*.
* Запрещена в РФ как экстремистская