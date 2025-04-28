Военный медик из Тувы согласилась на съемки фильма о своем подвиге
Военный медик Монгуш согласилась на съемки фильма о подвиге из-за решения родных
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ветеран боевых действий Айдысмаа Монгуш во время встречи в Едином центре поддержки участников СВО
Президент РФ Владимир Путин и ветеран боевых действий Айдысмаа Монгуш во время встречи в Едином центре поддержки участников СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш, вынесшая тело мужа из зоны боевых действий, рассказала РИА Новости, что согласилась на съемки фильма о подвиге, потому что так решили её родные.
Кинокомпания "ССБ Кино" приступила к разработке сценария художественного фильма под рабочим названием "АйЗа-17", основанного на реальной истории военного медика Монгуш и её супруга, Омака Дажы. Авторы проекта отмечают, что это история, упомянутая президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи с участницами СВО, является ярким примером подлинного героизма, самоотверженности и любви к Родине.
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"После встречи с президентом РФ, они (создатели фильма - ред.) вышли на связь через министерство обороны, я не могла сразу дать ответ, мне нужно было подумать, поговорить и со своей семьей, и с семьей моего мужа, потому что всё-таки это наша общая история. У него есть и родители, родные, с которыми я должна была посоветоваться, спросить разрешения… Они ответили "да", потому что у нас всё-таки трое детей, это останется в истории, также детям, внукам, правнукам. Я согласилась", - рассказала Монгуш.
В начале марта президент России Владимир Путин провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества", в которой принимала участие Айдысмаа Монгуш – вдова героически погибшего участника СВО Омака Дажы. Монгуш рассказала главе государства, как эвакуировала самостоятельно в составе эвакуационной группы из зоны боевых действий тело своего супруга,который погиб при исполнении воинского долга. В ответ Владимир Путин попросил медика не возвращаться на фронт и пообещал вручить госнаграду.