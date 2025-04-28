https://ria.ru/20250428/tuva-2013792848.html

Военный медик из Тувы рассказала, когда дети узнали о ее подвиге

Военный медик из Тувы рассказала, когда дети узнали о ее подвиге - РИА Новости, 28.04.2025

Военный медик из Тувы рассказала, когда дети узнали о ее подвиге

Военный медик из Тувы Айдысмаа Монгуш, вынесшая тело своего мужа из зоны боевых действий, рассказала РИА Новости, что дети не знали о ее подвиге до ее встречи с РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:39:00+03:00

2025-04-28T11:39:00+03:00

2025-04-28T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Военный медик из Тувы Айдысмаа Монгуш, вынесшая тело своего мужа из зоны боевых действий, рассказала РИА Новости, что дети не знали о ее подвиге до ее встречи с президентом Владимиром Путиным. "Мы не стали говорить, знали только мои родители и родители моего мужа, также близким родственникам мы не говорили, потому что это был наш такой секрет", — сказала она. По словам Монгуш, ее дети и до этого считали, что их родители герои. "Но до конца не осознают, что папы больше нет, они ждут его возвращения", — добавила она. Монгуш — вдова героически погибшего участника СВО Омака Дажы. В 2023 году он решил отправиться в зону СВО, а Айдысмаа, имея медицинское образование, последовала его примеру. Омак воевал в составе штурмовой роты и героически погиб во время выполнения боевой задачи. Айдысмаа самостоятельно эвакуировала его тело с поля боя.Сейчас Монгуш живет в Кызыле и воспитывает трех детей — двух сыновей пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочку.В начале марта президент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". В этой встрече приняла участие и Монгуш. Она рассказала главе государства, как вынесла тело мужа с поля боя. Путин попросил медика не возвращаться на фронт и пообещал вручить госнаграду.

https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya--2006450000.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003490679.html

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общество, россия, кызыл, владимир путин