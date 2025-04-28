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В Пхеньяне заявили, что ВС КНДР доказали союзнические отношения с Россией

В Пхеньяне заявили, что ВС КНДР доказали союзнические отношения с Россией - РИА Новости, 28.04.2025

В Пхеньяне заявили, что ВС КНДР доказали союзнические отношения с Россией

ВС КНДР в Курской области, "считая территорию России территорией своей Родины", доказали прочные союзнические отношения двух стран, передает Центральное... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:26:00+03:00

2025-04-28T01:26:00+03:00

2025-04-28T01:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

пхеньян

россия

кндр (северная корея)

вооруженные силы украины

курская область

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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. ВС КНДР в Курской области, "считая территорию России территорией своей Родины", доказали прочные союзнические отношения двух стран, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова."По приказу главы государства подразделения вооруженных сил республики, считая территорию России территорией своей Родины, твердой волей к ее защите, самоотверженным духом и практическим боевым действием, сопряженным с жертвой, доказали прочные союзнические отношения между двумя странами - КНДР и РФ, - сотворили легенды о воинском подвиге", - говорится в сообщении ЦТАК.Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

пхеньян

россия

кндр (северная корея)

курская область

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пхеньян, россия, кндр (северная корея), вооруженные силы украины, курская область