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Британия готовит заявление об общих ценностях с ЕС и Украиной, пишут СМИ

Британия готовит заявление об общих ценностях с ЕС и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2025

Британия готовит заявление об общих ценностях с ЕС и Украиной, пишут СМИ

Великобритания в преддверии совместного саммита королевства и Евросоюза подготовила проект документа об общих ценностях, включая приверженность территориальной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:19:00+03:00

2025-04-28T17:19:00+03:00

2025-04-28T17:19:00+03:00

в мире

великобритания

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кир стармер

евросоюз

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Великобритания в преддверии совместного саммита королевства и Евросоюза подготовила проект документа об общих ценностях, включая приверженность территориальной ценности Украины, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что на саммите ЕС и Британии 19 мая, как ожидается, будет объявлено о заключении пакта по обороне и безопасности. Кроме того, предположительно будет решен вопрос о праве на рыболовство в британских водах. "Великобритания предложила широкое заявление об общих ценностях с Европейским союзом, в котором подчеркивается поддержка территориальной целостности Украины, Парижского соглашения по климату и открытой и свободной торговли", - передает агентство. Отмечается, что документ был распространен среди стран-членов евроблока в течение последних дней и обозначен как "политическая преамбула" к новому стратегическому партнерству Великобритании и Евросоюза. Кроме того, ряд положений в тексте разительно контрастируют с курсом Вашингтона, хотя администрация Белого дома прямо не упоминается. Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года, в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.

https://ria.ru/20250424/nato-2013231995.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012847716.html

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в мире, великобритания, украина, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании