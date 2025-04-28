https://ria.ru/20250428/trotsenko-2013864626.html

Биография Романа Троценко

Биография Романа Троценко - РИА Новости, 28.04.2025

Биография Романа Троценко

Основатель холдинга "АЕОН" Роман Викторович Троценко родился 12 сентября 1970 года в Москве. Родители будущего бизнесмена работали в системе здравоохранения... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:04:00+03:00

2025-04-28T16:04:00+03:00

2025-04-28T16:04:00+03:00

справки

роман троценко

биографии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013862275_0:44:714:446_1920x0_80_0_0_4a34c86e6c204ead46991b9b633ac3f6.jpg

Семья. ОбразованиеОснователь холдинга "АЕОН" Роман Викторович Троценко родился 12 сентября 1970 года в Москве. Родители будущего бизнесмена работали в системе здравоохранения. Отец был оперирующим хирургом-ортопедом, осуществившим за свою карьеру свыше трех тысяч операций, выпустил порядка 200 научных публикаций. Мать занималась исследованием и лечением ревматических заболеваний у детей.С 1987 по 1992 год учился в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова – ведущем востоковедческом центре страны – по направлению "экономика Японии". Свое видение роли транснациональных корпораций Троценко изложил в дипломной работе, где спрогнозировал их возрастающее влияние на глобальные экономические процессы. В данном исследовании он предположил, что со временем крупнейшие корпоративные структуры будут играть более значимую роль, чем национальные экономики отдельных государств.С 1987 по 1988 год проходил стажировку в американском Yale University и португальском University of Coimbra. В 2001 году Роман Троценко окончил юридический факультет МГУ.Ранняя карьераВ 1988 году Роман Троценко запустил дебютный предпринимательский проект – компанию "Такома". Она осуществляла закупки и поставки оргтехники для госучреждений, приобретала ценные бумаги. На данном этапе бизнесмен сформировал первый капитал для инвестирования в другие секторы экономики.В 1990 году занял должность финансового директора компании "Азия-ТВ" (Казахстан). Обеспечил закупку нового оборудования и создание современного вещательного центра, позволившего осуществлять прямые трансляции из студии. В 1991 году вошел в руководящий орган крупного международного коммерческого банка. В 1992 году, по возвращении в Москву, стал финдиректором "Мединтербиржи". Компания работала над запуском продаж лекарств и медицинской техники в формате маркетплейса. В 1994 году Роман Троценко стал акционером и председателем совета директоров коммерческого банка "Платинум", который впервые в отечественной практике инициировал процесс начисления процентов на остаток средств на расчетных счетах юрлиц (мера в основном затронула средний бизнес).Во второй половине 1990-х годов инвестировал в несколько активов в российской столице: компанию "Пассажирский порт" и Южный речной порт. На тот момент они находились на грани банкротства. Разработал план оптимизации деятельности предприятий, сформировал стратегию развития, при этом непосредственным операционным управлением не занимался. Кризис был преодолен, и компании начали приносить прибыль.В 1999 году Роман Троценко пополнил свои активы Московским судостроительным и судоремонтным заводом. Также расширил портфель инвестиций покупкой ряда речпортов в различных регионах.С 1999 по 2000 год работал в качестве замгендиректора по проектному финансированию дирекции госзаказчика по реализации программы возрождения торгового флота России. Участвовал в модернизации российской морской инфраструктуры.Холдинг "АЕОН"Приобретаемые предприятия из различных отраслей экономики требовали нового подхода к ведению бизнеса, поэтому Роман Троценко объединил свои активы в корпорацию "АЕОН". Холдинговая структура позволила комплексно развивать портфельные компании.Холдинг работает по ряду общественно значимых направлений. Приоритетные сферы деятельности – девелопмент, речные и авиационные перевозки, разработка месторождений цветных металлов. Также Роман Троценко фокусировал внимание на реализации крупных инфраструктурных проектов.В период с 2016 по 2024 год Троценко владел акциями ГК "Азот", управляющей активами по производству химпродукции, и участвовал в благоустройстве объектов соцсреды в регионах присутствия Группы.В 2021 году Роман Троценко диверсифицировал деятельность основанного им холдинга, осуществив инвестиции в агросектор. В этот период была учреждена компания "АЕОН Агро". Ее ключевым активом выступает растениеводческое предприятие "РостАгро" в Пензенской области с земельным банком в 240 тысяч гектаров и годовым производством более 430 тысяч тонн продукции, включая пшеницу, подсолнечник, сою и нишевые культуры – масличный лен, зеленую и красную чечевицу, горчицу и твердую пшеницу. Основным вектором развития бизнеса является цифровизация и трансформация производственных процессов с целью повышения эффективности и укрепления позиций на рынке.С 2024 года биография предпринимателя не связана с деятельностью холдинга "АЕОН". Также Троценко реализовал акции ГК "Азот".Другие активыВ 2021 году Роман Троценко приобрел у "Северстали" АО "Воркутауголь" – одно из крупнейших предприятий России по добыче коксующегося угля, которое расположено на территории Печорского угольного бассейна, прилегающего к Полярному и Северному Уралу. В марте 2025 года предприниматель вышел из структуры владения "Воркутауголем".До декабря 2023 года работал над проектом "Северная звезда" (разработка месторождения угля на Таймыре), после чего вышел из капитала указанной компании.С 2002 года Роман Троценко обеспечивает развитие ряда региональных воздушных гаваней России. По данным на начало 2025 года, сформированный им холдинг "Новапорт" управляет более чем 20 аэропортами в разных субъектах РФ. Совокупный пассажиропоток по итогам 2024 года составил 35 миллионов человек. Программа развития холдинга до 2030 года включает масштабную инвестпрограмму по строительству и модернизации региональных аэропортов на сумму 67 миллиардов рублей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, роман троценко, биографии