Биография Романа Троценко
© Фото из личного архива Романа Троценко Основатель холдинга "АЕОН" Роман Троценко
© Фото из личного архива Романа Троценко
Основатель холдинга "АЕОН" Роман Троценко
Читать ria.ru в
Семья. Образование
Основатель холдинга "АЕОН" Роман Викторович Троценко родился 12 сентября 1970 года в Москве. Родители будущего бизнесмена работали в системе здравоохранения. Отец был оперирующим хирургом-ортопедом, осуществившим за свою карьеру свыше трех тысяч операций, выпустил порядка 200 научных публикаций. Мать занималась исследованием и лечением ревматических заболеваний у детей.
С 1987 по 1992 год учился в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова – ведущем востоковедческом центре страны – по направлению "экономика Японии". Свое видение роли транснациональных корпораций Троценко изложил в дипломной работе, где спрогнозировал их возрастающее влияние на глобальные экономические процессы. В данном исследовании он предположил, что со временем крупнейшие корпоративные структуры будут играть более значимую роль, чем национальные экономики отдельных государств.
С 1987 по 1988 год проходил стажировку в американском Yale University и португальском University of Coimbra. В 2001 году Роман Троценко окончил юридический факультет МГУ.
Ранняя карьера
В 1988 году Роман Троценко запустил дебютный предпринимательский проект – компанию "Такома". Она осуществляла закупки и поставки оргтехники для госучреждений, приобретала ценные бумаги. На данном этапе бизнесмен сформировал первый капитал для инвестирования в другие секторы экономики.
В 1990 году занял должность финансового директора компании "Азия-ТВ" (Казахстан). Обеспечил закупку нового оборудования и создание современного вещательного центра, позволившего осуществлять прямые трансляции из студии.
В 1991 году вошел в руководящий орган крупного международного коммерческого банка.
В 1992 году, по возвращении в Москву, стал финдиректором "Мединтербиржи". Компания работала над запуском продаж лекарств и медицинской техники в формате маркетплейса.
Во второй половине 1990-х годов инвестировал в несколько активов в российской столице: компанию "Пассажирский порт" и Южный речной порт. На тот момент они находились на грани банкротства. Разработал план оптимизации деятельности предприятий, сформировал стратегию развития, при этом непосредственным операционным управлением не занимался. Кризис был преодолен, и компании начали приносить прибыль.
В 1999 году Роман Троценко пополнил свои активы Московским судостроительным и судоремонтным заводом. Также расширил портфель инвестиций покупкой ряда речпортов в различных регионах.
С 1999 по 2000 год работал в качестве замгендиректора по проектному финансированию дирекции госзаказчика по реализации программы возрождения торгового флота России. Участвовал в модернизации российской морской инфраструктуры.
Холдинг "АЕОН"
Приобретаемые предприятия из различных отраслей экономики требовали нового подхода к ведению бизнеса, поэтому Роман Троценко объединил свои активы в корпорацию "АЕОН". Холдинговая структура позволила комплексно развивать портфельные компании.
Холдинг работает по ряду общественно значимых направлений. Приоритетные сферы деятельности – девелопмент, речные и авиационные перевозки, разработка месторождений цветных металлов. Также Роман Троценко фокусировал внимание на реализации крупных инфраструктурных проектов.
В период с 2016 по 2024 год Троценко владел акциями ГК "Азот", управляющей активами по производству химпродукции, и участвовал в благоустройстве объектов соцсреды в регионах присутствия Группы.
В 2021 году Роман Троценко диверсифицировал деятельность основанного им холдинга, осуществив инвестиции в агросектор. В этот период была учреждена компания "АЕОН Агро". Ее ключевым активом выступает растениеводческое предприятие "РостАгро" в Пензенской области с земельным банком в 240 тысяч гектаров и годовым производством более 430 тысяч тонн продукции, включая пшеницу, подсолнечник, сою и нишевые культуры – масличный лен, зеленую и красную чечевицу, горчицу и твердую пшеницу. Основным вектором развития бизнеса является цифровизация и трансформация производственных процессов с целью повышения эффективности и укрепления позиций на рынке.
С 2024 года биография предпринимателя не связана с деятельностью холдинга "АЕОН". Также Троценко реализовал акции ГК "Азот".
Другие активы
В 2021 году Роман Троценко приобрел у "Северстали" АО "Воркутауголь" – одно из крупнейших предприятий России по добыче коксующегося угля, которое расположено на территории Печорского угольного бассейна, прилегающего к Полярному и Северному Уралу. В марте 2025 года предприниматель вышел из структуры владения "Воркутауголем".
До декабря 2023 года работал над проектом "Северная звезда" (разработка месторождения угля на Таймыре), после чего вышел из капитала указанной компании.
С 2002 года Роман Троценко обеспечивает развитие ряда региональных воздушных гаваней России. По данным на начало 2025 года, сформированный им холдинг "Новапорт" управляет более чем 20 аэропортами в разных субъектах РФ. Совокупный пассажиропоток по итогам 2024 года составил 35 миллионов человек. Программа развития холдинга до 2030 года включает масштабную инвестпрограмму по строительству и модернизации региональных аэропортов на сумму 67 миллиардов рублей.