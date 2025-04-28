https://ria.ru/20250428/tramp-2013931688.html

Большинство американцев негативно оценивают экономику Трампа, показал опрос

Большинство американцев негативно оценивают экономику Трампа, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2025

Большинство американцев негативно оценивают экономику Трампа, показал опрос

Большинство американцев негативно оценивают экономическую политику президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного газетой Times и компанией... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:29:00+03:00

2025-04-28T20:29:00+03:00

2025-04-28T20:29:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Большинство американцев негативно оценивают экономическую политику президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного газетой Times и компанией YouGov. По данным опроса, только 27% американцев считают, что введенные администрацией Трампа пошлины повысят их благосостояние, и только 16% считают, что пошлины нужно повысить. Отвечая на вопрос о крупнейшей ошибке, которую допустил Трамп с начала второго срока, чаще всего - в 25% случаев - респонденты называют введение пошлин. Кроме того, только 11% респондентов заявили, что их благосостояние улучшилось после прихода Трампа в Белый дом. Тем временем не более 23% оценивают состояние экономики как "отличное" или "хорошее". Не более трети американцев ожидают, что их благосостояние улучшится через год. Среди наиболее важных на данный момент проблем 25% респондентов назвали инфляцию, 15% - состояние рынка труда. Ниже по списку следуют состояние демократии (13%), миграция (9%) и налоги (9%). В целом положительно деятельность Трампа оценили 39% респондентов, отрицательно - 51%. Опрос проводился среди 1296 американцев с 21 по 23 апреля. Статистическая погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта. В воскресенье ряд телеканалов, а также газеты Washington Post и New York Times, опубликовали опросы, согласно которым рейтинг Трампа снизился на фоне введения пошлин. Так, из опроса Washington Post - ABC News - Ipsos следует, что 55% респондентов не одобряют его работу - рекорд среди президентов в первые 100 дней срока с 1945 года. Опрос New York Times и Siena College показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 42%. Трамп в ответ раскритиковал американские СМИ, обвинив в мошенничестве с опросами общественного мнения, и заявил, что в стране не осталось свободной и честной прессы.

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013717735.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013708932.html

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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт