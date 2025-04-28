https://ria.ru/20250428/tramp-2013931110.html

Елисейский дворец отрицает, что Трамп выгнал Макрона со встречи с Зеленским

Елисейский дворец отрицает, что Трамп выгнал Макрона со встречи с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2025

Елисейский дворец отрицает, что Трамп выгнал Макрона со встречи с Зеленским

Елисейский дворец в понедельник попытался опровергнуть информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:27:00+03:00

2025-04-28T20:27:00+03:00

2025-04-28T20:33:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Елисейский дворец в понедельник попытался опровергнуть информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп не позволил французскому лидеру Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским в Ватикане. Ранее газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг сообщила, что Трамп не дал Макрону присоединиться к его беседе с Зеленским на церемонии похорон папы Римского Франциска в субботу, заявив, что тому "не следует здесь быть". "Вы это слышали?" Нет, потому что вас там не было! Это абсолютная неправда. О двусторонней встрече президентов Трампа и Зеленского было объявлено накануне, и хорошо, что она прошла именно в таком формате. Не было никаких сомнений в том, что она пройдет в другом формате", - говорится в публикации Елисейского дворца в соцсети X. К сообщению прикреплен фрагмент телепередачи, гости которой обсуждают публикацию Sun. Как утверждают в Елисейском дворце, Макрон заранее согласовал встречу с Трампом и Зеленским, а также с британским премьером Киром Стармером. "Сейчас распространяется много ложной информации. Это непристойно, потому что на кону стоят жизни людей и наша коллективная безопасность", - говорится в сообщении. В субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.

https://ria.ru/20250427/tramp-2013701823.html

https://ria.ru/20250427/postupok-2013644736.html

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в мире, ватикан, сша, рим, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон