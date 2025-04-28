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Сын Трампа обвинил главу Иллинойса в подстрекательстве к покушению на отца
Сын Трампа обвинил главу Иллинойса в подстрекательстве к покушению на отца - РИА Новости, 28.04.2025
Сын Трампа обвинил главу Иллинойса в подстрекательстве к покушению на отца
Сын президента США Дональд Трамп-младший в сообщении в соцсети X обвинил губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера в подстрекательстве к покушению на главу Белого... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:28:00+03:00
2025-04-28T17:28:00+03:00
2025-04-28T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший в сообщении в соцсети X обвинил губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера в подстрекательстве к покушению на главу Белого дома. В соцсети X сын американского лидера прокомментировал видео, на котором Прицкер, выступая перед демократами штата Нью-Гэмпшир, заявил, что призывает к "массовым протестам, мобилизации и созданию помех", добавив, что республиканцы "не могут знать ни минуты покоя". "Вы пытаетесь инспирировать третью попытку покушения на моего отца? Две для вас было недостаточно?" - прокомментировал публикацию сын Трампа. Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
https://ria.ru/20250408/tramp-2010120607.html
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в мире, сша, иллинойс, нью-гэмпшир, дональд трамп, вооруженные силы украины, дональд трамп-младший
В мире, США, Иллинойс, Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп-младший
Сын Трампа обвинил главу Иллинойса в подстрекательстве к покушению на отца
Сын Трампа обвинил Прицкера в подстрекательстве к покушению на его отца