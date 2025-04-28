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Эксперт оценил роль Трампа в конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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17:23 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/tramp-2013887499.html
Эксперт оценил роль Трампа в конфликте на Украине
Эксперт оценил роль Трампа в конфликте на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
Эксперт оценил роль Трампа в конфликте на Украине
Президенту США Дональду Трампу удалось превратить Штаты из участника конфликта на Украине в посредника, считает заведующий кафедрой международных организаций и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:23:00+03:00
2025-04-28T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу удалось превратить Штаты из участника конфликта на Украине в посредника, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров. "Его крупная такая идея – это мир на Украине за 24 часа. Повторил он это больше 50 раз в избирательной кампании. Сейчас сказал, что это была в известной степени шутка, потому что так решить невозможно. Но то, что Трамп в этом конфликте сейчас принимает активное участие в качестве посредника, ему удалось из участника конфликта превратить США в посредника - это удача, по большому счету", - сказал он в ходе круглого стола по итогам 100 дней президентства Трампа, который прошёл в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. В январе 2025 года прошла инаугурация Трампа, он стал 47-м президентом Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013864863.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, НАТО
Эксперт оценил роль Трампа в конфликте на Украине

Политолог Сидоров: Трамп превратил США из участника конфликта в посредника

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу удалось превратить Штаты из участника конфликта на Украине в посредника, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.
«
"Его крупная такая идея – это мир на Украине за 24 часа. Повторил он это больше 50 раз в избирательной кампании. Сейчас сказал, что это была в известной степени шутка, потому что так решить невозможно. Но то, что Трамп в этом конфликте сейчас принимает активное участие в качестве посредника, ему удалось из участника конфликта превратить США в посредника - это удача, по большому счету", - сказал он в ходе круглого стола по итогам 100 дней президентства Трампа, который прошёл в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Белый дом рассказал о настрое Трампа касательно украинского конфликта
Вчера, 16:04
В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
В январе 2025 года прошла инаугурация Трампа, он стал 47-м президентом Соединенных Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа
22 апреля, 23:55
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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