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Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной
Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной - РИА Новости, 28.04.2025
Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп раздражен Москвой и Киевом, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:01:00+03:00
2025-04-28T16:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздражен Москвой и Киевом, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, (президент РФ - ред.) Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились", - сказала Левитт на брифинге.Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.Как заявила Левитт, сложную ситуацию на Украине Трамп унаследовал от Байдена, "который позволил" конфликту начаться.
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в мире, дональд трамп, сша, украина, россия
В мире, Дональд Трамп, США, Украина, Россия
Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной
Белый дом: у Трампа растет разочарование Украиной и Россией