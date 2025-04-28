https://ria.ru/20250428/tramp-2013864186.html

Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной

Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной - РИА Новости, 28.04.2025

Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп раздражен Москвой и Киевом, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:01:00+03:00

2025-04-28T16:01:00+03:00

2025-04-28T16:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздражен Москвой и Киевом, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, (президент РФ - ред.) Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились", - сказала Левитт на брифинге.Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.Как заявила Левитт, сложную ситуацию на Украине Трамп унаследовал от Байдена, "который позволил" конфликту начаться.

https://ria.ru/20250428/konflikt-2013850005.html

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в мире, дональд трамп, сша, украина, россия