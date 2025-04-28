https://ria.ru/20250428/tramp-2013862097.html

Белый дом назвал первые 100 дней Трампа историческими

Белый дом назвал первые 100 дней Трампа историческими - РИА Новости, 28.04.2025

Белый дом назвал первые 100 дней Трампа историческими

Президент США Дональд Трамп выполнил сотни обещаний и провел самые исторические первые 100 дней на посту, заявила официальный представитель Белого дома Каролин... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:54:00+03:00

2025-04-28T15:54:00+03:00

2025-04-28T15:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выполнил сотни обещаний и провел самые исторические первые 100 дней на посту, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Первые 100 дней Трампа без сомнения были самыми монументальными и историческими за все администрации в американской истории. Президент Трамп уже выполнил сотни данных обещаний", - сказала Левитт на брифинге. Она сообщила, что Трамп во вторник проведет митинг в Мичигане, впервые после инаугурации, а в среду - встречу со своим кабинетом, где обсудит достижения и будущие задачи. Первым об успехах за 100 дней президентства доложил нации Франклин Рузвельт в 1933 году. Этим он хотел "театрально" дистанцироваться от предшественника Герберта Гувера и острой фазы "Великой депрессии". С тех пор Рузвельта считают образцом эффективности: в первую стодневку, среди прочего, он объявил банковские каникулы и другие меры поддержки экономики и отменил "сухой закон". И хотя с последним тяжело тягаться, Трамп задал новую планку, подписав рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. А по поводу своих 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекают, высказался, что стал самым эффективным среди американских лидеров с "самыми успешными 100 днями в истории".

https://ria.ru/20250425/tramp-2013414310.html

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в мире, сша, мичиган, дональд трамп, франклин рузвельт