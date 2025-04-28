https://ria.ru/20250428/tramp-2013859184.html
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома
Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:43:00+03:00
2025-04-28T15:43:00+03:00
2025-04-28T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. "Он (Трамп - ред.) хочет сближения с Путиным", - приводит агентство Блумберг слова Хилл. Она также добавила, что президент США "повторяет как попугай" за Путиным. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа писала, что президент США с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением". В марте президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. В феврале Трамп заявлял, что считает Путина очень умным человеком.
https://ria.ru/20250428/tramp-2013745695.html
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в мире, сша, россия, хельсинки, владимир путин, дональд трамп, фиона хилл
В мире, США, Россия, Хельсинки, Владимир Путин, Дональд Трамп, Фиона Хилл
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома
Экс-чиновница Белого дома Фиона Хилл: Трамп хочет сближения с Путиным