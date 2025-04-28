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Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома - РИА Новости, 28.04.2025
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15:43 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/tramp-2013859184.html
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома
Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:43:00+03:00
2025-04-28T15:43:00+03:00
в мире
сша
россия
хельсинки
владимир путин
дональд трамп
фиона хилл
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл. "Он (Трамп - ред.) хочет сближения с Путиным", - приводит агентство Блумберг слова Хилл. Она также добавила, что президент США "повторяет как попугай" за Путиным. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа писала, что президент США с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением". В марте президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. В феврале Трамп заявлял, что считает Путина очень умным человеком.
https://ria.ru/20250428/tramp-2013745695.html
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в мире, сша, россия, хельсинки, владимир путин, дональд трамп, фиона хилл
В мире, США, Россия, Хельсинки, Владимир Путин, Дональд Трамп, Фиона Хилл
Трамп хочет сближения с Путиным, заявила экс-чиновница Белого дома

Экс-чиновница Белого дома Фиона Хилл: Трамп хочет сближения с Путиным

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет с сближения с российским лидером Владимиром Путиным, считает экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.
"Он (Трамп - ред.) хочет сближения с Путиным", - приводит агентство Блумберг слова Хилл. Она также добавила, что президент США "повторяет как попугай" за Путиным.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. 27 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым
Вчера, 01:47
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа писала, что президент США с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением".
В марте президент США Дональд Трамп, говоря о впечатлениях о российском лидере Владимире Путине после разговора с ним, отметил, что тот был очень сильным. В феврале Трамп заявлял, что считает Путина очень умным человеком.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Он его презирает": во Франции раскрыли, от кого скоро избавится Трамп
Вчера, 13:05
 
В миреСШАРоссияХельсинкиВладимир ПутинДональд ТрампФиона Хилл
 
 
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