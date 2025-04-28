https://ria.ru/20250428/tramp-2013845291.html

В США больше нет свободной и честной прессы, заявил Трамп

В США больше нет свободной и честной прессы, заявил Трамп - РИА Новости, 28.04.2025

В США больше нет свободной и честной прессы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп написал сообщение в соцсети Truth Social, где раскритиковал американские СМИ, обвинив в мошенничестве с опросами общественного... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:01:00+03:00

2025-04-28T15:01:00+03:00

2025-04-28T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп написал сообщение в соцсети Truth Social, где раскритиковал американские СМИ, обвинив в мошенничестве с опросами общественного мнения, и заявил, что в стране не осталось свободной и честной прессы. В воскресенье ряд телеканалов, а также газеты Washington Post и New York Times, опубликовали опросы, согласно которым рейтинг Трампа снизился на фоне введения пошлин. Так, из опроса Washington Post-ABC News-Ipsos следует, что 55% респондентов не одобряют его работу - рекорд среди президентов в первые 100 дней срока с 1945 года. Опрос New York Times и Siena College показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 42%. "В нашей стране больше нет свободной и честной прессы. У нас есть пресса, которая пишет плохие новости и мошенничает с опросами общественного мнения. Она скомпрометирована и коррумпирована. Печально", - написал Трамп.Президент также назвал эти опросы "фейками", ссылаясь на оценку исследовательской компании John McLaughlin, и заявил, что газеты публикуют "неслыханные" цифры. "Эти люди, а заодно и Fox News, должны быть привлечены к ответственности за фальсификацию выборов. Это несущие негатив преступники, которые, потеряв доверие, оправдывались перед своими читателями за мою крупную победу на выборах, намного большую, чем показывали их опросы, а затем продолжили обманывать и лгать", - написал президент, назвав СМИ "врагами народа".

https://ria.ru/20250422/kritika-2012854307.html

https://ria.ru/20250128/tramp-1995996907.html

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в мире, сша, дональд трамп