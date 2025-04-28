В США больше нет свободной и честной прессы, заявил Трамп
Трамп обвинил американские СМИ в мошенничестве с опросами общественного мнения
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп написал сообщение в соцсети Truth Social, где раскритиковал американские СМИ, обвинив в мошенничестве с опросами общественного мнения, и заявил, что в стране не осталось свободной и честной прессы.
В воскресенье ряд телеканалов, а также газеты Washington Post и New York Times, опубликовали опросы, согласно которым рейтинг Трампа снизился на фоне введения пошлин. Так, из опроса Washington Post-ABC News-Ipsos следует, что 55% респондентов не одобряют его работу - рекорд среди президентов в первые 100 дней срока с 1945 года. Опрос New York Times и Siena College показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 42%.
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"В нашей стране больше нет свободной и честной прессы. У нас есть пресса, которая пишет плохие новости и мошенничает с опросами общественного мнения. Она скомпрометирована и коррумпирована. Печально", - написал Трамп.
Президент также назвал эти опросы "фейками", ссылаясь на оценку исследовательской компании John McLaughlin, и заявил, что газеты публикуют "неслыханные" цифры.
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"Эти люди, а заодно и Fox News, должны быть привлечены к ответственности за фальсификацию выборов. Это несущие негатив преступники, которые, потеряв доверие, оправдывались перед своими читателями за мою крупную победу на выборах, намного большую, чем показывали их опросы, а затем продолжили обманывать и лгать", - написал президент, назвав СМИ "врагами народа".
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