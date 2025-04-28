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Трамп заявил о риске Третьей мировой войны - РИА Новости, 28.04.2025
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14:57 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/tramp-2013843777.html
Трамп заявил о риске Третьей мировой войны
Трамп заявил о риске Третьей мировой войны - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп заявил о риске Третьей мировой войны
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:57:00+03:00
2025-04-28T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну. "Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", - заявил Трамп. Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский
Трамп заявил о риске Третьей мировой войны

Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну.
«
"Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", - заявил Трамп.
Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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