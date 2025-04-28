https://ria.ru/20250428/tramp-2013843777.html
Трамп заявил о риске Третьей мировой войны
Трамп заявил о риске Третьей мировой войны - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп заявил о риске Третьей мировой войны
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:57:00+03:00
2025-04-28T14:57:00+03:00
2025-04-28T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну. "Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", - заявил Трамп. Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский
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Трамп заявил о риске Третьей мировой войны
Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую