https://ria.ru/20250428/tramp-2013843777.html

Трамп заявил о риске Третьей мировой войны

Трамп заявил о риске Третьей мировой войны - РИА Новости, 28.04.2025

Трамп заявил о риске Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:57:00+03:00

2025-04-28T14:57:00+03:00

2025-04-28T14:57:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну. "Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", - заявил Трамп. Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский