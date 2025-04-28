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СМИ: престижные университеты США создали объединение для борьбы с Трампом - РИА Новости, 28.04.2025
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04:55 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/tramp-2013755162.html
СМИ: престижные университеты США создали объединение для борьбы с Трампом
СМИ: престижные университеты США создали объединение для борьбы с Трампом - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ: престижные университеты США создали объединение для борьбы с Трампом
Ряд престижных университетов США создали объединение для противостояния мерам президента США Дональда Трампа в области образования, в том числе по прекращению... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:55:00+03:00
2025-04-28T04:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд престижных университетов США создали объединение для противостояния мерам президента США Дональда Трампа в области образования, в том числе по прекращению финансирования, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Руководители самых престижных университетов страны создали частное объединение, чтобы противостоять нападкам администрации Трампа на финансирование научных исследований и академическую независимость в системе высшего образования", - говорится в материале издания. По данным газеты, в настоящее время в объединение входят около 10 учебных заведений, преимущественно из "синих" штатов, которые на выборах отдают предпочтение Демократической партии. По информации издания, входящие в состав объединения высокопоставленные представители университетов обсуждают, каковы их "красные линии" в переговорах с федеральными властями, а также оценивают, как реагировать на различные требования администрации Трампа. В рамках объединения представители учебных заведений сошлись во мнении, что одной из таких "красных линий" для них является отказ от академической независимости, а именно самостоятельности в вопросах приема студентов, найма сотрудников и организации учебного процесса, подытожила газета. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Более 100 американских вузов 22 апреля подписали письмо с осуждением мер властей США против них, в частности по прекращению финансирования. Главы целого ряда американских вузов, включая Гарвардский и Принстонский университеты, а также Массачусетский технологический институт, призвали власти в Вашингтоне к конструктивному взаимодействию.
https://ria.ru/20250320/ssha-2006282479.html
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет, принстонский университет, массачусетский технологический институт
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет, Принстонский университет, Массачусетский технологический институт
СМИ: престижные университеты США создали объединение для борьбы с Трампом

WSJ: престижные университеты США создали объединение для борьбы с мерами Трампа

© Flickr.comГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Flickr.com
Гарвардский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд престижных университетов США создали объединение для противостояния мерам президента США Дональда Трампа в области образования, в том числе по прекращению финансирования, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Руководители самых престижных университетов страны создали частное объединение, чтобы противостоять нападкам администрации Трампа на финансирование научных исследований и академическую независимость в системе высшего образования", - говорится в материале издания.
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По данным газеты, в настоящее время в объединение входят около 10 учебных заведений, преимущественно из "синих" штатов, которые на выборах отдают предпочтение Демократической партии.
По информации издания, входящие в состав объединения высокопоставленные представители университетов обсуждают, каковы их "красные линии" в переговорах с федеральными властями, а также оценивают, как реагировать на различные требования администрации Трампа. В рамках объединения представители учебных заведений сошлись во мнении, что одной из таких "красных линий" для них является отказ от академической независимости, а именно самостоятельности в вопросах приема студентов, найма сотрудников и организации учебного процесса, подытожила газета.
Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвардский университет государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
Более 100 американских вузов 22 апреля подписали письмо с осуждением мер властей США против них, в частности по прекращению финансирования. Главы целого ряда американских вузов, включая Гарвардский и Принстонский университеты, а также Массачусетский технологический институт, призвали власти в Вашингтоне к конструктивному взаимодействию.
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В миреСШАДональд ТрампГарвардский университетПринстонский университетМассачусетский технологический институт
 
 
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