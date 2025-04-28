https://ria.ru/20250428/tramp-2013750251.html

Трамп преодолел первый знаковый рубеж на посту президента США

Трамп преодолел первый знаковый рубеж на посту президента США - РИА Новости, 28.04.2025

Трамп преодолел первый знаковый рубеж на посту президента США

Президент США Дональд Трамп преодолевает первый знаковый рубеж - 100 дней на посту главы государства - на подъеме. Он уже объявил себя самым эффективным... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:13:00+03:00

2025-04-28T03:13:00+03:00

2025-04-28T03:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп преодолевает первый знаковый рубеж - 100 дней на посту главы государства - на подъеме. Он уже объявил себя самым эффективным американским лидером в истории, превзойдя даже Франклина Рузвельта, который заложил традицию отчитываться о 100 днях работы и отменил "сухой закон". Вернувшись в Белый дом, Трамп точно обошел своего предшественника Джо Байдена, для которого самым запоминающимся событием начала срока стало падение на трапе самолета. Первым об успехах за 100 дней президентства доложил нации Франклин Рузвельт в 1933 году. Этим он хотел "театрально" дистанцироваться от предшественника Герберта Гувера и острой фазы "Великой депрессии". С тех пор Рузвельта считают образцом эффективности: в первую стодневку, среди прочего, он объявил банковские каникулы и другие меры поддержки экономики и отменил "сухой закон". И хотя с последним тяжело тягаться, Трамп задал новую планку, подписав рекордное количество указов сразу после инаугурации, в первые 100 часов на посту. А по поводу своих 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекают, высказался, что стал самым эффективным среди американских лидеров с "самыми успешными 100 днями в истории". Трамп начал активную работу по сокращению расходов правительства, повысил пошлины на импорт иностранных товаров, переименовал Мексиканский залив в Залив Америк, "вернул" свободу слова, организовал культурную реформу в столичном оперном театре и музеях, признал существование только двух полов, рассекретил документы об убийстве Джона Кеннеди, начал переговоры с Ираном, вел дискуссии об украинском урегулировании и палестино-израильском, обещав создать в секторе Газа "ближневосточную ривьеру", закрыл USAID. Накануне "юбилея" , во вторник Трамп проведет митинг, первый после возвращения в офис. Байден против ТрампаОт Байдена в период коронавируса в его первые 100 дней ждали внутриполитических действий, поэтому активность на международной арене вызывала у экспертов-политологов закономерное удивление. С началом работы той администрации высказывались надежды на перезагрузку отношений с Россией, которые не оправдались. Хотя демократ довольно скоро после инаугурации поговорил с коллегой из РФ, в остальном риторика Байдена по отношению к Москве была скорее враждебной, в адрес российского руководства допускались нелестные оценки, Вашингтон ввел новые санкции, выслал дипломатов и выступил с очередной порцией бездоказательных обвинений. Трамп в свои 100 дней, несмотря на международную напряженность, такого себе не позволял. Но ни республиканец, ни демократ в первые 100 дней с российским президентом не встречались. Напряжение в отношениях с Китаем поддерживали и Байден, и Трамп: демократическая администрация обвиняла КНР в кибератаках, "экономическом принуждении" и нарушении прав человека, республиканец предпринял шаги для контроля импорта, которые в Пекине назвали "торговой войной". Самое яркое событие в первые 100 дней Байдена - его падение на трапе самолета 19 марта 2021 года, проблемы с равновесием преследовали демократа до конца срока. Трамп провел три месяца гораздо ярче, подводя итоги каждой недели и часами общаясь с журналистами, но и в его администрации "оступились", "мартовским скандалом" республиканцев стал эпизод с добавлением журналиста в закрытый чат, где обсуждались удары США по Йемену, на той неделе других тем для американской прессы не существовало и ни на какие успехи фокус внимания свести не удалось. Трамп стихией прошелся по наследию Байдена, покусившись даже на одно из немногих достижений предшественника - согласованные средства на ремонт и создание инфраструктуры, и сами конституционные устои, потребовав отменить право на гражданство по рождению. Суды отменяли решения республиканца, тот грозил выносившим постановления импичментом. Формулой "в рамках американских полномочий", никем и нигде не сформулированной, Трамп объяснил правовые основания для предлагаемого американского контроля за сектором Газа.Трамп, Маккинли, пошлиныПрезидент США Уильям Маккинли в 1901 году стал третьим американским лидером, убитым во время работы на посту. Трамп попал в другую статистику, уклонившись от пули. Примером протекционистской политики предшественника Трамп вдохновлялся, когда начал тарифный поход на "обиравших США" торговых партнеров. В ходе инаугурации Трамп назвал Маккинли "великим" за протекционистские подходы. До 1913 года пошлины были основным источником доходной части федерального бюджета США, Трамп любит упоминать начало прошлого века в разговоре о тарифах. Но у двух президентов гораздо больше сходств. Маккинли после успеха США в войне с Испанией за независимость Кубы, закрепившего за Штатами статус морской державы, хотел присоединить Филиппины, за что демократы называли его диктатором. Трамп "приглашает" в состав США Канаду, вызывая раздражение у северного соседа, а также высказывает претензии на Гренландию. Маккинли, как пишут историки, не читал книг, а слушал, якобы утверждая, что узнает больше от людей, ведь они пишут книги. Трамп тоже любит пересказывать свои беседы. Маккинли в начале своей политической карьеры был немногословен, пишет историк Маргарет Лич, а когда говорил, скрывал мысли за туманом идиом. Это менялось, когда дело касалось пошлин: чтобы объяснить при рассмотрении законопроекта, что тарифы на шерсть не приведут к удорожанию одежды, он потрясал пальто, жилеткой и брюками, купленными на 10 долларов. Работа над тем законопроектом помогла карьере республиканца в конгрессе и обеспечила ему номинацию в президенты. Маккинли и его однопартийцы, как Трамп сейчас, продвигали протекционизм в качестве способа увеличить количество рабочих мест. Цены на товары тогда выросли еще до принятия пошлин, как и сейчас американские рынки обваливались только на разговорах о новых мерах. Соотношение масштабов экономической встряски передает история с банкротством, грозившим Маккинли за год до победы на выборах из-за "ужасающего" долга в 130 тысяч долларов, сейчас на эти деньги американец может позволить себе пару лет колледжа, а обязательстве перед банками на эту сумму есть у четверти бывших студентов, это почти 43 миллиона человек. К президентской кампании Маккинли стал походить на современного Трампа еще сильнее: он всегда был готов произнести небольшую подходящую речь, даже если это была импровизация, пустил журналистов в Белый дом на постоянной основе. Нынешний президент США готов говорить часами. У Маккинли даже был свой DOGE (в нынешний администрации - департамент по контролю госэффективности под руководством миллиардера Илона Маска). Сто лет назад это была именная комиссия по расследованию халатности и ужасных условий в военных лагерях периода конфликта с Испанией, а возглавлял ее генерал Гренвилль Додж (с разницей в одну букву). Для России 25-й президент США тоже покажется примечательным: при нем впервые российский дипломатический представитель получил статус посла.

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html

https://ria.ru/20250428/tramp-2013743908.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013717735.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, дональд трамп