https://ria.ru/20250428/tramp-2013745695.html

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым - РИА Новости, 28.04.2025

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:47:00+03:00

2025-04-28T01:47:00+03:00

2025-04-28T11:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце". "Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак - ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.

https://ria.ru/20250428/tramp-2013743612.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013737805.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия