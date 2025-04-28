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Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:47 28.04.2025 (обновлено: 11:19 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/tramp-2013745695.html
Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым
Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:47:00+03:00
2025-04-28T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце". "Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак - ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.
https://ria.ru/20250428/tramp-2013743612.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Россия
Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от требований вернуть Крым

Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. 27 апреля 2025
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. 27 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. 27 апреля 2025
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым.
В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
01:09
Трамп, комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".
"Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент (США Барак - ред.) Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от требований по Крыму.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
СМИ узнали, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского
Вчера, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаРоссия
 
 
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