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Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 28.04.2025 (обновлено: 11:07 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/tramp-2013743908.html
Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане
Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:17:00+03:00
2025-04-28T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его."Он (Зеленский - ред.) мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, что обсуждалось на встрече в Ватикане.Американский президент заявил при этом, что он "удивлен и расстроен" ударами России по Украине.Накануне глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым украинскими военными.
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html
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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане

Трамп: Зеленский просил больше оружия, но США будут смотреть на действия России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.
В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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"Он (Зеленский - ред.) мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, что обсуждалось на встрече в Ватикане.
Американский президент заявил при этом, что он "удивлен и расстроен" ударами России по Украине.
Накануне глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым украинскими военными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
 
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