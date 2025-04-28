https://ria.ru/20250428/tramp-2013743908.html

Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане

Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане - РИА Новости, 28.04.2025

Трамп раскрыл, о чем просил его Зеленский на встрече в Ватикане

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:17:00+03:00

2025-04-28T01:17:00+03:00

2025-04-28T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его."Он (Зеленский - ред.) мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, что обсуждалось на встрече в Ватикане.Американский президент заявил при этом, что он "удивлен и расстроен" ударами России по Украине.Накануне глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS подчеркнул, что Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым украинскими военными.

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013747942.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан