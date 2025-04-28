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Трамп прокомментировал встречу с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2025
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01:09 28.04.2025 (обновлено: 10:31 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/tramp-2013743612.html
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2025
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, тот "стал спокойнее", чем на провальных... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:09:00+03:00
2025-04-28T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
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владимир зеленский
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, тот "стал спокойнее", чем на провальных переговорах в Вашингтоне.В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его."Я думаю, встреча прошла хорошо... Посмотрим, что будет дальше... Я вижу, что он (Зеленский - ред.) стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013737805.html
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сша, украина, владимир зеленский, в мире, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Россия, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Риме прошла хорошо

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, тот "стал спокойнее", чем на провальных переговорах в Вашингтоне.
В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
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"Я думаю, встреча прошла хорошо... Посмотрим, что будет дальше... Я вижу, что он (Зеленский - ред.) стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреРоссияДональд Трамп
 
 
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