https://ria.ru/20250428/tramp-2013743612.html

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским - РИА Новости, 28.04.2025

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, тот "стал спокойнее", чем на провальных... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:09:00+03:00

2025-04-28T01:09:00+03:00

2025-04-28T10:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, тот "стал спокойнее", чем на провальных переговорах в Вашингтоне.В субботу сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его."Я думаю, встреча прошла хорошо... Посмотрим, что будет дальше... Я вижу, что он (Зеленский - ред.) стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250427/tramp-2013737805.html

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