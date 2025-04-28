https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html

ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии

ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии - РИА Новости, 28.04.2025

ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии

ФСБ показала видео задержания террориста, который планировал с помощью бомбы убить главу оборонного предприятия в Удмуртии. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:17:00+03:00

2025-04-28T10:17:00+03:00

2025-04-28T10:26:00+03:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания террориста, который планировал с помощью бомбы убить главу оборонного предприятия в Удмуртии.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный в Ижевске в 2023 году террорист получил срок в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.На кадрах показан момент задержания преступника в подъезде многоквартирного дома.В ходе допроса он признался, что хотел вступить в "Легион Свобода России"*, а бомбу готовил в частном доме у бабушки и дедушки.* Запрещенная в РФ украинская террористическая организация

https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html

удмуртская республика (удмуртия)

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос террориста, планировавшего убийство главы оборонного предприятия в Удмуртии Террориста, планировавшего убийство главы оборонного предприятия в Удмуртии, приговорили к 18 годам колонии, сообщила ФСБ. После теракта осужденный планировал выехать на Украину для участия в боях против российской армии. 2025-04-28T10:17 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), удмуртская республика (удмуртия)