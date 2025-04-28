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ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии - РИА Новости, 28.04.2025
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10:17 28.04.2025 (обновлено: 10:26 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии - РИА Новости, 28.04.2025
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии
ФСБ показала видео задержания террориста, который планировал с помощью бомбы убить главу оборонного предприятия в Удмуртии. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:17:00+03:00
2025-04-28T10:26:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания террориста, который планировал с помощью бомбы убить главу оборонного предприятия в Удмуртии.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный в Ижевске в 2023 году террорист получил срок в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.На кадрах показан момент задержания преступника в подъезде многоквартирного дома.В ходе допроса он признался, что хотел вступить в "Легион Свобода России"*, а бомбу готовил в частном доме у бабушки и дедушки.* Запрещенная в РФ украинская террористическая организация
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удмуртская республика (удмуртия)
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Задержание и допрос террориста, планировавшего убийство главы оборонного предприятия в Удмуртии
Террориста, планировавшего убийство главы оборонного предприятия в Удмуртии, приговорили к 18 годам колонии, сообщила ФСБ. После теракта осужденный планировал выехать на Украину для участия в боях против российской армии.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Удмуртская Республика (Удмуртия)
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии

ФСБ показала задержание террориста, планировавшего убийство в Удмуртии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания террориста, который планировал с помощью бомбы убить главу оборонного предприятия в Удмуртии.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный в Ижевске в 2023 году террорист получил срок в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
На кадрах показан момент задержания преступника в подъезде многоквартирного дома.
В ходе допроса он признался, что хотел вступить в "Легион Свобода России"*, а бомбу готовил в частном доме у бабушки и дедушки.
* Запрещенная в РФ украинская террористическая организация
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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