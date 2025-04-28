https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии - РИА Новости, 28.04.2025
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии
ФСБ показала видео задержания террориста, который планировал с помощью бомбы убить главу оборонного предприятия в Удмуртии. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:17:00+03:00
2025-04-28T10:17:00+03:00
2025-04-28T10:26:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания террориста, который планировал с помощью бомбы убить главу оборонного предприятия в Удмуртии.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный в Ижевске в 2023 году террорист получил срок в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.На кадрах показан момент задержания преступника в подъезде многоквартирного дома.В ходе допроса он признался, что хотел вступить в "Легион Свобода России"*, а бомбу готовил в частном доме у бабушки и дедушки.* Запрещенная в РФ украинская террористическая организация
https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание и допрос террориста, планировавшего убийство главы оборонного предприятия в Удмуртии
Террориста, планировавшего убийство главы оборонного предприятия в Удмуртии, приговорили к 18 годам колонии, сообщила ФСБ. После теракта осужденный планировал выехать на Украину для участия в боях против российской армии.
2025-04-28T10:17
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Удмуртская Республика (Удмуртия)
ФСБ показала задержание террориста в Удмуртии
ФСБ показала задержание террориста, планировавшего убийство в Удмуртии