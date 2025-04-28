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МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:27 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/teatr-2013931307.html
МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы
МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025
МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы
Московский художественный театр имени А.П. Чехова 8 мая посвятит 80-летию Победы премьеру спектакля "Двадцать дней без войны" по киносценарию писателя, военного РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:27:00+03:00
2025-04-28T20:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ташкент
марина брусникина
михаил пореченков
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мхт имени а.п. чехова
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Московский художественный театр имени А.П. Чехова 8 мая посвятит 80-летию Победы премьеру спектакля "Двадцать дней без войны" по киносценарию писателя, военного корреспондента в годы войны Константина Симонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Главный герой спектакля "Двадцати дней без войны" военкор Лопатин в канун нового, 1943 года отправляется в трёхнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам. "Мы выбрали для постановки сценарий Константина Симонова, по которому Алексеем Германом в 1976 году был снят фильм, поражающий художественной правдой. Фильм гениальный и сам сценарий очень мощный. Будучи военным корреспондентом, зная войну без прикрас, Симонов пишет о ней как о разрушении человеческой жизни", - сказала режиссер Марина Брусникина. По ее словам, он выводит на первый план людей, находящихся вдалеке от линии фронта в эвакуации. Они неожиданно вырваны из привычной среды, перемешаны друг с другом, абсолютно потеряны, эмоционально раздёрганы. Их жизнь изменилась в один момент, и с этим ничего нельзя поделать, кроме как пытаться каким-то образом жить дальше. "Надо, более того, находить в себе мужество не просто существовать, но и бороться за победу. И в этом разрушенном мире, в невероятном холоде вдруг прорастает любовь. А значит, появляется надежда на счастье, опора, смысл жизни", - отметила режиссер. Вместе с Брусникиной в создании постановки принимают участие: сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Иван Виноградов, художник видеопроекции Михаил Купрыгин, композитор Иван Волков и хореограф Михаил Колегов. В ролях: Иван Волков, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Юлия Ковалёва и другие.
https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html
https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html
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ташкент, марина брусникина, михаил пореченков, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, мхт имени а.п. чехова
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ташкент, Марина Брусникина, Михаил Пореченков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, МХТ имени А.П. Чехова
МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы

МХТ имени Чехова посвятит 80-летию Победы спектакль "Двадцать дней без войны"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Московского художественного театра имени А.П.Чехова
Здание Московского художественного театра имени А.П.Чехова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Московского художественного театра имени А.П.Чехова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Московский художественный театр имени А.П. Чехова 8 мая посвятит 80-летию Победы премьеру спектакля "Двадцать дней без войны" по киносценарию писателя, военного корреспондента в годы войны Константина Симонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Главный герой спектакля "Двадцати дней без войны" военкор Лопатин в канун нового, 1943 года отправляется в трёхнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам.
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"Мы выбрали для постановки сценарий Константина Симонова, по которому Алексеем Германом в 1976 году был снят фильм, поражающий художественной правдой. Фильм гениальный и сам сценарий очень мощный. Будучи военным корреспондентом, зная войну без прикрас, Симонов пишет о ней как о разрушении человеческой жизни", - сказала режиссер Марина Брусникина.
По ее словам, он выводит на первый план людей, находящихся вдалеке от линии фронта в эвакуации. Они неожиданно вырваны из привычной среды, перемешаны друг с другом, абсолютно потеряны, эмоционально раздёрганы. Их жизнь изменилась в один момент, и с этим ничего нельзя поделать, кроме как пытаться каким-то образом жить дальше.
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"Надо, более того, находить в себе мужество не просто существовать, но и бороться за победу. И в этом разрушенном мире, в невероятном холоде вдруг прорастает любовь. А значит, появляется надежда на счастье, опора, смысл жизни", - отметила режиссер.
Вместе с Брусникиной в создании постановки принимают участие: сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Иван Виноградов, художник видеопроекции Михаил Купрыгин, композитор Иван Волков и хореограф Михаил Колегов.
В ролях: Иван Волков, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Юлия Ковалёва и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТашкентМарина БрусникинаМихаил Пореченков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМХТ имени А.П. Чехова
 
 
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