https://ria.ru/20250428/teatr-2013931307.html

МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы

МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы - РИА Новости, 28.04.2025

МХТ имени Чехова представит спектакль к 80-летию Победы

Московский художественный театр имени А.П. Чехова 8 мая посвятит 80-летию Победы премьеру спектакля "Двадцать дней без войны" по киносценарию писателя, военного РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:27:00+03:00

2025-04-28T20:27:00+03:00

2025-04-28T20:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ташкент

марина брусникина

михаил пореченков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Московский художественный театр имени А.П. Чехова 8 мая посвятит 80-летию Победы премьеру спектакля "Двадцать дней без войны" по киносценарию писателя, военного корреспондента в годы войны Константина Симонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Главный герой спектакля "Двадцати дней без войны" военкор Лопатин в канун нового, 1943 года отправляется в трёхнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам. "Мы выбрали для постановки сценарий Константина Симонова, по которому Алексеем Германом в 1976 году был снят фильм, поражающий художественной правдой. Фильм гениальный и сам сценарий очень мощный. Будучи военным корреспондентом, зная войну без прикрас, Симонов пишет о ней как о разрушении человеческой жизни", - сказала режиссер Марина Брусникина. По ее словам, он выводит на первый план людей, находящихся вдалеке от линии фронта в эвакуации. Они неожиданно вырваны из привычной среды, перемешаны друг с другом, абсолютно потеряны, эмоционально раздёрганы. Их жизнь изменилась в один момент, и с этим ничего нельзя поделать, кроме как пытаться каким-то образом жить дальше. "Надо, более того, находить в себе мужество не просто существовать, но и бороться за победу. И в этом разрушенном мире, в невероятном холоде вдруг прорастает любовь. А значит, появляется надежда на счастье, опора, смысл жизни", - отметила режиссер. Вместе с Брусникиной в создании постановки принимают участие: сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Иван Виноградов, художник видеопроекции Михаил Купрыгин, композитор Иван Волков и хореограф Михаил Колегов. В ролях: Иван Волков, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Юлия Ковалёва и другие.

https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html

https://ria.ru/20250414/teatr-2011177287.html

https://ria.ru/20250415/spektakl-2011778456.html

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ташкент, марина брусникина, михаил пореченков, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, мхт имени а.п. чехова