https://ria.ru/20250428/taratuta-2013875963.html

Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск

Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск - РИА Новости, 28.04.2025

Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту*, в отношении которой возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, говорится на... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:54:00+03:00

2025-04-28T16:54:00+03:00

2025-04-28T17:33:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту*, в отношении которой возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, говорится на сайте МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Таратута*, не уточняется. Ранее руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что в отношении Таратуты* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным следствия, проживающая за границей Таратута* не позднее 15 января не предоставила информацию, необходимую по закону об иноагентах.* Признаны иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия