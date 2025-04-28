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Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск - РИА Новости, 28.04.2025
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16:54 28.04.2025 (обновлено: 17:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/taratuta-2013875963.html
Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск
Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск - РИА Новости, 28.04.2025
Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту*, в отношении которой возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, говорится на... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:54:00+03:00
2025-04-28T17:33:00+03:00
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту*, в отношении которой возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, говорится на сайте МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Таратута*, не уточняется. Ранее руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что в отношении Таратуты* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным следствия, проживающая за границей Таратута* не позднее 15 января не предоставила информацию, необходимую по закону об иноагентах.* Признаны иностранным агентом в России
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск

МВД объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь" Юлию Таратуту

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкЮлия Таратута (иноагент)
Юлия Таратута (иноагент) - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Юлия Таратута (иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь"* Юлию Таратуту*, в отношении которой возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента, говорится на сайте МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в карточке базы розыска.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Юлии Таратуты*
Ориентировка на розыск Юлии Таратуты* - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© МВД России
Ориентировка на розыск Юлии Таратуты*
По какой именно статье разыскивается Таратута*, не уточняется.
Ранее руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщала РИА Новости, что в отношении Таратуты* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По данным следствия, проживающая за границей Таратута* не позднее 15 января не предоставила информацию, необходимую по закону об иноагентах.
* Признаны иностранным агентом в России
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