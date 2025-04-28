https://ria.ru/20250428/syre-2013813356.html

Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики

Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание" и рассказал о достижениях... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:17:00+03:00

2025-04-28T13:17:00+03:00

2025-04-28T14:44:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание" и рассказал о достижениях современной России и планах по развитию экономики.Ключевые заявления главы правительства — в материале РИА Новости.О задачах, стоящих перед Россией"Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жесткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации".О космосе, полезных ископаемых и атоме"У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые — как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых — это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях".Об искусственном интеллекте и беспилотных системах"Они помогают автоматизировать многие процессы, <…> не боятся высоких температур и справляются с тяжелыми грузами, что упрощает работу сотрудников. Уже сейчас действуют свыше десятка предприятий. Станет еще больше".Марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема выступления Мишустина — "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 годов и достижения современной России".

https://ria.ru/20250422/mvf-2012762346.html

https://ria.ru/20250427/professii-2013654276.html

https://ria.ru/20250425/ukreplenie-2013318502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин