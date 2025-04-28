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Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики - РИА Новости, 28.04.2025
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13:17 28.04.2025 (обновлено: 14:44 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/syre-2013813356.html
Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики
Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание" и рассказал о достижениях... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:17:00+03:00
2025-04-28T14:44:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание" и рассказал о достижениях современной России и планах по развитию экономики.Ключевые заявления главы правительства — в материале РИА Новости.О задачах, стоящих перед Россией"Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жесткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации".О космосе, полезных ископаемых и атоме"У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые — как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых — это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях".Об искусственном интеллекте и беспилотных системах&quot;Они помогают автоматизировать многие процессы, &lt;…&gt; не боятся высоких температур и справляются с тяжелыми грузами, что упрощает работу сотрудников. Уже сейчас действуют свыше десятка предприятий. Станет еще больше&quot;.Марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема выступления Мишустина — "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 годов и достижения современной России".
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин

Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание" и рассказал о достижениях современной России и планах по развитию экономики.
Ключевые заявления главы правительства — в материале РИА Новости.

О задачах, стоящих перед Россией

  • Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира.
  • Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам.
  • Рост ВВП России существенно выше, чем в среднем у развитых стран.
  • Российская экономика выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам.
  • Санкционное противостояние еще раз доказало, что для будущих побед России следует опираться только на свои силы.
  • Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад.
  • Новые нацпроекты технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных рынков.
«
"Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жесткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году
22 апреля, 16:06

О космосе, полезных ископаемых и атоме

  • Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья — ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других.
  • Сейчас строятся несколько предприятий по производству литий-ионных батарей.
  • К 2030 году планируется существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов.
  • В России увеличился выпуск технологических разработок, нужных для проведения специальной военной операции.
  • Возможности России в атомном секторе нужно совершенствовать, чтобы сохранить традиционно сильные позиции.
  • Следующая партия атомных ледоколов будет состоять из уникальных судов, не имеющих аналогов в мире.
  • В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток.
  • Власти прорабатывают варианты привлечения частных инвестиций в космическую отрасль.
«
"У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые — как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых — это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Названы профессии, в которых остро нуждаются российские компании
27 апреля, 07:36

Об искусственном интеллекте и беспилотных системах

  • Новейшим направлением станет применение искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе для помощи врачам в принятии решений.
  • Объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет.
  • Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах.
  • Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но с учетом существующих сегодня рисков.
  • Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды.
  • Вырастет количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов.
«

"Они помогают автоматизировать многие процессы, <…> не боятся высоких температур и справляются с тяжелыми грузами, что упрощает работу сотрудников. Уже сейчас действуют свыше десятка предприятий. Станет еще больше".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
Марафон "Знание. Первые" проходит с 28 по 30 апреля и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема выступления Мишустина — "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 годов и достижения современной России".
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики
25 апреля, 07:31
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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