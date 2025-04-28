Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание" и рассказал о достижениях современной России и планах по развитию экономики.
Ключевые заявления главы правительства — в материале РИА Новости.
О задачах, стоящих перед Россией
- Россия сейчас находится в четверке крупнейших экономик мира.
- Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам.
- Рост ВВП России существенно выше, чем в среднем у развитых стран.
- Российская экономика выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам.
- Санкционное противостояние еще раз доказало, что для будущих побед России следует опираться только на свои силы.
- Россия стоит на пороге новой эпохи, в которой технологические инновации преобразуют экономику и поменяют привычный уклад.
- Новые нацпроекты технологического лидерства помогут России добиться независимости от иностранных решений и послужат формированию перспективных рынков.
«
"Началась также и масштабнейшая гонка за технологическое лидерство. Как подчеркивал наш президент Владимир Владимирович Путин, она "будет самой жесткой, самой бескомпромиссной в истории нашей цивилизации".
МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году
22 апреля, 16:06
О космосе, полезных ископаемых и атоме
- Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья — ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других.
- Сейчас строятся несколько предприятий по производству литий-ионных батарей.
- К 2030 году планируется существенно снизить долю импорта химической и значимой биотехнологической продукции, редких и редкоземельных металлов.
- В России увеличился выпуск технологических разработок, нужных для проведения специальной военной операции.
- Возможности России в атомном секторе нужно совершенствовать, чтобы сохранить традиционно сильные позиции.
- Следующая партия атомных ледоколов будет состоять из уникальных судов, не имеющих аналогов в мире.
- В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток.
- Власти прорабатывают варианты привлечения частных инвестиций в космическую отрасль.
«
"У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые — как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых — это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях".
Названы профессии, в которых остро нуждаются российские компании
27 апреля, 07:36
Об искусственном интеллекте и беспилотных системах
- Новейшим направлением станет применение искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе для помощи врачам в принятии решений.
- Объем выпуска беспилотных авиасистем в России последовательно растет.
- Инфраструктура для беспилотных систем будет создаваться во всех регионах.
- Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но с учетом существующих сегодня рисков.
- Новый национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности поможет российским аграриям ставить новые рекорды.
- Вырастет количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов.
«
"Они помогают автоматизировать многие процессы, <…> не боятся высоких температур и справляются с тяжелыми грузами, что упрощает работу сотрудников. Уже сейчас действуют свыше десятка предприятий. Станет еще больше".