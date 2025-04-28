https://ria.ru/20250428/syre-2013810605.html
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:06:00+03:00
2025-04-28T13:06:00+03:00
2025-04-28T13:07:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007442358_447:677:2823:2013_1920x0_80_0_0_745a590e3febc739136432b491c78416.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250406/rosnedra-2009595138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007442358_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_9a0a9a1c40f4a5419307a3d418ddefdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин
Мишустин: Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, включая ниобий
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в понедельник в Москве
принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.