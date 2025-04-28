https://ria.ru/20250428/syre-2013810605.html

Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин

Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025

Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин

Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:06:00+03:00

2025-04-28T13:06:00+03:00

2025-04-28T13:07:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250406/rosnedra-2009595138.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин