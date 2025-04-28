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Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
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13:06 28.04.2025 (обновлено: 13:07 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/syre-2013810605.html
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:06:00+03:00
2025-04-28T13:07:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, заявил Мишустин

Мишустин: Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья, включая ниобий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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