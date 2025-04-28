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Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 28.04.2025 (обновлено: 11:28 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/svo-2013785670.html
Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области
Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025
Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области
Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области и сорвали планы противника по прорыву фронта, рассказал РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:16:00+03:00
2025-04-28T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области и сорвали планы противника по прорыву фронта, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка. Удары были одиночными и несколькими сериями", — сказал он.По словам Лебедева, в последние недели поступали сообщения о том, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и зеленых массивах, пряча технику среди деревьев."По описаниям местных жителей, техника очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную. Сами военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. По данным, собранным из разных источников, выдвижение войск планировалось на 5-6 мая", — пояснил подпольщик.Он добавил, что удары наносились также по расположенным в Сумской области складам и заводу "Импульс", где производились снаряды, в том числе для чешских РСЗО Vampire."Добивали завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. Завод производил снаряды, в основном с кассетной начинкой. Также на заводе снаряжали ракеты РСЗО Vampire кассетными боеприпасами. После массированной атаки детонация была слышна даже в Сумах", — отметил Лебедев.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.Согласно сводке Минобороны за 27 апреля, за сутки группировка "Север" нанесла поражение пяти украинским бригадам в Сумской области. ВСУ потеряли там около 75 солдат, боевую бронемашину, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, а также склад горючего.
https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области и сорвали планы противника по прорыву фронта, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка. Удары были одиночными и несколькими сериями", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта
26 апреля, 08:00
По словам Лебедева, в последние недели поступали сообщения о том, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и зеленых массивах, пряча технику среди деревьев.
«
"По описаниям местных жителей, техника очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную. Сами военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. По данным, собранным из разных источников, выдвижение войск планировалось на 5-6 мая", — пояснил подпольщик.
Он добавил, что удары наносились также по расположенным в Сумской области складам и заводу "Импульс", где производились снаряды, в том числе для чешских РСЗО Vampire.
"Добивали завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. Завод производил снаряды, в основном с кассетной начинкой. Также на заводе снаряжали ракеты РСЗО Vampire кассетными боеприпасами. После массированной атаки детонация была слышна даже в Сумах", — отметил Лебедев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Убийцы без нервов: разбитые в Курске ВСУ были к этому совершенно не готовы
26 апреля, 17:52
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.
Согласно сводке Минобороны за 27 апреля, за сутки группировка "Север" нанесла поражение пяти украинским бригадам в Сумской области. ВСУ потеряли там около 75 солдат, боевую бронемашину, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, а также склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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