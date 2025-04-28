Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области и сорвали планы противника по прорыву фронта, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка. Удары были одиночными и несколькими сериями", — сказал он.
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По словам Лебедева, в последние недели поступали сообщения о том, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и зеленых массивах, пряча технику среди деревьев.
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"По описаниям местных жителей, техника очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную. Сами военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. По данным, собранным из разных источников, выдвижение войск планировалось на 5-6 мая", — пояснил подпольщик.
Он добавил, что удары наносились также по расположенным в Сумской области складам и заводу "Импульс", где производились снаряды, в том числе для чешских РСЗО Vampire.
"Добивали завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. Завод производил снаряды, в основном с кассетной начинкой. Также на заводе снаряжали ракеты РСЗО Vampire кассетными боеприпасами. После массированной атаки детонация была слышна даже в Сумах", — отметил Лебедев.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.
Согласно сводке Минобороны за 27 апреля, за сутки группировка "Север" нанесла поражение пяти украинским бригадам в Сумской области. ВСУ потеряли там около 75 солдат, боевую бронемашину, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, а также склад горючего.
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