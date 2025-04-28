https://ria.ru/20250428/svo-2013785670.html

Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области

Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025

Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области

Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области и сорвали планы противника по прорыву фронта, рассказал РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:16:00+03:00

2025-04-28T11:16:00+03:00

2025-04-28T11:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области и сорвали планы противника по прорыву фронта, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в районе города Шостка. Удары были одиночными и несколькими сериями", — сказал он.По словам Лебедева, в последние недели поступали сообщения о том, что в Шостку прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и зеленых массивах, пряча технику среди деревьев."По описаниям местных жителей, техника очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную. Сами военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. По данным, собранным из разных источников, выдвижение войск планировалось на 5-6 мая", — пояснил подпольщик.Он добавил, что удары наносились также по расположенным в Сумской области складам и заводу "Импульс", где производились снаряды, в том числе для чешских РСЗО Vampire."Добивали завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. Завод производил снаряды, в основном с кассетной начинкой. Также на заводе снаряжали ракеты РСЗО Vampire кассетными боеприпасами. После массированной атаки детонация была слышна даже в Сумах", — отметил Лебедев.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.Согласно сводке Минобороны за 27 апреля, за сутки группировка "Север" нанесла поражение пяти украинским бригадам в Сумской области. ВСУ потеряли там около 75 солдат, боевую бронемашину, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, а также склад горючего.

https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф