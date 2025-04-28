В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине
Ян Цзинь: победы на поле боя укрепили переговорные позиции России на Украине
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию украинского кризиса, считает младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.
"Победы на поле боя усилили переговорную силу Москвы", - заявил Ян Цзинь китайскому государственному изданию Global Times.
Американские эксперты понадеялись на прекращение огня на Украине
20 апреля, 22:42
"Мирное предложение США встретило сопротивление со стороны Украины и Европы, показав, что разногласия по ключевым вопросам, особенно по территориям, остаются значительными", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.
Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.