https://ria.ru/20250428/svo-2013764300.html

В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине

В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине - РИА Новости, 28.04.2025

В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине

Успехи российской армии на поле боя укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию украинского кризиса, считает младший научный сотрудник Института... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:56:00+03:00

2025-04-28T07:56:00+03:00

2025-04-28T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию украинского кризиса, считает младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь. "Победы на поле боя усилили переговорную силу Москвы", - заявил Ян Цзинь китайскому государственному изданию Global Times. В то же время эксперт отметил, что в настоящее время США неуклонно теряют рычаги в своих посреднических усилиях по достижению мира, в то время как ЕС и Украина "не обладают переговорной силой, чтобы изменить позицию России по этому вопросу". "Мирное предложение США встретило сопротивление со стороны Украины и Европы, показав, что разногласия по ключевым вопросам, особенно по территориям, остаются значительными", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012422202.html

https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины