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В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:56 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/svo-2013764300.html
В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине
В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине - РИА Новости, 28.04.2025
В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине
Успехи российской армии на поле боя укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию украинского кризиса, считает младший научный сотрудник Института... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:56:00+03:00
2025-04-28T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию украинского кризиса, считает младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь. "Победы на поле боя усилили переговорную силу Москвы", - заявил Ян Цзинь китайскому государственному изданию Global Times. В то же время эксперт отметил, что в настоящее время США неуклонно теряют рычаги в своих посреднических усилиях по достижению мира, в то время как ЕС и Украина "не обладают переговорной силой, чтобы изменить позицию России по этому вопросу". "Мирное предложение США встретило сопротивление со стороны Украины и Европы, показав, что разногласия по ключевым вопросам, особенно по территориям, остаются значительными", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012422202.html
https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине

Ян Цзинь: победы на поле боя укрепили переговорные позиции России на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 28 апр - РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя укрепили переговорные позиции Москвы по урегулированию украинского кризиса, считает младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.
"Победы на поле боя усилили переговорную силу Москвы", - заявил Ян Цзинь китайскому государственному изданию Global Times.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Американские эксперты понадеялись на прекращение огня на Украине
20 апреля, 22:42
В то же время эксперт отметил, что в настоящее время США неуклонно теряют рычаги в своих посреднических усилиях по достижению мира, в то время как ЕС и Украина "не обладают переговорной силой, чтобы изменить позицию России по этому вопросу".
"Мирное предложение США встретило сопротивление со стороны Украины и Европы, показав, что разногласия по ключевым вопросам, особенно по территориям, остаются значительными", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.
Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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