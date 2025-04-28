https://ria.ru/20250428/svet-2013889717.html

В Испании назвали причину отключения электричества

В Испании назвали причину отключения электричества - РИА Новости, 28.04.2025

В Испании назвали причину отключения электричества

Масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:27:00+03:00

2025-04-28T17:27:00+03:00

2025-04-28T18:36:00+03:00

отключение электричества в европе

испания

мадрид

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica."В сетях произошло очень сильное колебание потока мощности", — заявил представитель компании. Как отмечается, причина перепада остается неизвестной.В Red Eléctrica добавили, что потребление электроэнергии в Испании к 15:00, после восстановительных мероприятий, составляет около 45 процентов от обычного.Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и других города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.

https://ria.ru/20250428/blekaut-2013873915.html

https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013893710.html

испания

мадрид

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отключение электричества в европе, испания, мадрид