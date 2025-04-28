В Испании назвали причину отключения электричества
Колебание мощности неизвестного происхождения вызвало отключение света в Испании
© AP Photo / Manu FernandezЗрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica.
"В сетях произошло очень сильное колебание потока мощности", — заявил представитель компании.
При этом португальский оператор электросетей REN заявил, что причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление в Испании, вызванное экстремальными температурными перепадами.
Как отмечается, причина перепада остается неизвестной.
В Red Eléctrica добавили, что потребление электроэнергии в Испании к 15:00, после восстановительных мероприятий, составляет около 45 процентов от обычного.
Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и других города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.