Рейтинг@Mail.ru
В Испании назвали причину отключения электричества - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 28.04.2025 (обновлено: 18:36 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/svet-2013889717.html
В Испании назвали причину отключения электричества
В Испании назвали причину отключения электричества - РИА Новости, 28.04.2025
В Испании назвали причину отключения электричества
Масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:27:00+03:00
2025-04-28T18:36:00+03:00
отключение электричества в европе
испания
мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013853012_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_bbb5fdaee76b92005051d453d10d24c4.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica."В сетях произошло очень сильное колебание потока мощности", — заявил представитель компании. Как отмечается, причина перепада остается неизвестной.В Red Eléctrica добавили, что потребление электроэнергии в Испании к 15:00, после восстановительных мероприятий, составляет около 45 процентов от обычного.Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и других города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
https://ria.ru/20250428/blekaut-2013873915.html
https://ria.ru/20250428/elektrichestvo-2013893710.html
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013853012_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5dd453b66a2d92dc003385cdb6ad2da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отключение электричества в европе, испания, мадрид
Отключение электричества в Европе, Испания, Мадрид
В Испании назвали причину отключения электричества

Колебание мощности неизвестного происхождения вызвало отключение света в Испании

© AP Photo / Manu FernandezЗрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время всеобщего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания. 28 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, пишет газета Pais со ссылкой на оператора электросетей Red Eléctrica.
"В сетях произошло очень сильное колебание потока мощности", — заявил представитель компании.
Люди на улице во время масштабного отключения электроэнергии в Лиссабоне. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Эксперт оценил ущерб от блэкаута на западе Европы
Вчера, 16:47

При этом португальский оператор электросетей REN заявил, что причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление в Испании, вызванное экстремальными температурными перепадами.

Как отмечается, причина перепада остается неизвестной.
В Red Eléctrica добавили, что потребление электроэнергии в Испании к 15:00, после восстановительных мероприятий, составляет около 45 процентов от обычного.
Отключения электричества и связи зафиксировали сегодня в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и других города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрида — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.
Люди в темном подземном переходе в Лиссабоне во время масштабного отключения электроэнергии. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Перебои с электричеством в Португалии вызваны аварией в Испании, пишут СМИ
Вчера, 17:38
 
Отключение электричества в ЕвропеИспанияМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала