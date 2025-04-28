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Володин рассказал, какие страны теряют суверенитет - РИА Новости, 28.04.2025
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13:35 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/suverenitet-2013817622.html
Володин рассказал, какие страны теряют суверенитет
Володин рассказал, какие страны теряют суверенитет - РИА Новости, 28.04.2025
Володин рассказал, какие страны теряют суверенитет
Страна, которая забывает свою историю, теряет суверенитет, не имеет никаких перспектив, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:35:00+03:00
2025-04-28T13:35:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Страна, которая забывает свою историю, теряет суверенитет, не имеет никаких перспектив, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Страна, которая забывает свою историю, своих героев, теряет суверенитет, у неё нет никаких перспектив. Поэтому наша задача - сделать всё, чтобы сохранить память, защитить её от нападок", - сказал он на заседании Совета законодателей РФ. Он напомнил, что Госдума приняла, начиная с 2014 года, 13 законов о защите исторической памяти, противодействии нацизму. "И, конечно, нам надо каждый раз, принимая любое решение, начиная день, понимать, что мы обязаны жизнью тем, кого нет с нами - нашим дедушкам, прадедушкам, тем, кто погиб, защищая нашу страну. 27 миллионов человек погибло", - добавил председатель Госдумы. По его мнению, это то, что нельзя забывать. Володин, поздравил всех с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что это не только день радости, но и день памяти тех, кто не вернулся с фронта, тех, кто делал всё для Победы в тылу. "И мы эту память должны передавать нашим детям, внукам. Пока будет жива память о героях, они будут живы, они будут с нами. А это значит - у нас есть будущее… И когда речь идёт о странах, где рушатся памятники советскому солдату-победителю, надгробия… вот, можно всё простить, кроме такого поведения", - сказал председатель ГД. Поэтому принятые в конце апреля этого года законы, по словам Володина, позволяют привлечь к ответственности негодяев и подонков, которые по прошествии 80 лет так себя ведут по отношению к тем, кто дал им жизнь, дал возможность сегодня строить будущее. "Наша задача - защитить тех, кто сам себя защитить не может. С наступающим вас праздником!", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250114/volodin-1993644931.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал, какие страны теряют суверенитет

Володин: страна, которая забывает свою историю, теряет суверенитет и перспективы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Страна, которая забывает свою историю, теряет суверенитет, не имеет никаких перспектив, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Страна, которая забывает свою историю, своих героев, теряет суверенитет, у неё нет никаких перспектив. Поэтому наша задача - сделать всё, чтобы сохранить память, защитить её от нападок", - сказал он на заседании Совета законодателей РФ.
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Он напомнил, что Госдума приняла, начиная с 2014 года, 13 законов о защите исторической памяти, противодействии нацизму.
«
"И, конечно, нам надо каждый раз, принимая любое решение, начиная день, понимать, что мы обязаны жизнью тем, кого нет с нами - нашим дедушкам, прадедушкам, тем, кто погиб, защищая нашу страну. 27 миллионов человек погибло", - добавил председатель Госдумы.
По его мнению, это то, что нельзя забывать. Володин, поздравил всех с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что это не только день радости, но и день памяти тех, кто не вернулся с фронта, тех, кто делал всё для Победы в тылу.
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«
"И мы эту память должны передавать нашим детям, внукам. Пока будет жива память о героях, они будут живы, они будут с нами. А это значит - у нас есть будущее… И когда речь идёт о странах, где рушатся памятники советскому солдату-победителю, надгробия… вот, можно всё простить, кроме такого поведения", - сказал председатель ГД.
Поэтому принятые в конце апреля этого года законы, по словам Володина, позволяют привлечь к ответственности негодяев и подонков, которые по прошествии 80 лет так себя ведут по отношению к тем, кто дал им жизнь, дал возможность сегодня строить будущее.
«
"Наша задача - защитить тех, кто сам себя защитить не может. С наступающим вас праздником!", - добавил Володин.
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