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Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве - РИА Новости, 28.04.2025
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16:54 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/sud-2013875634.html
Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве
Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве - РИА Новости, 28.04.2025
Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве
Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 14 миллионов рублей к Никите Дубасу, фигуранту дела о... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:54:00+03:00
2025-04-28T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 14 миллионов рублей к Никите Дубасу, фигуранту дела о смертельной экскурсии в коллекторе в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск удовлетворить частично, взыскать с Дубаса в пользу потерпевшей… 2 миллиона рублей", - уточнялось в оглашенном судьей приговоре. Таким образом, суд взыскал с Дубаса по 2 миллиона рублей в пользу порядка семи потерпевших, что в сумме составило 14 миллионов рублей. От исковых требований ко второму фигуранту, Александру Киму, согласно приговору, потерпевшие отказались. Ранее в суде стало известно, что он компенсировал им причиненный вред.
https://ria.ru/20250428/sud-2013874492.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве

Суд частично удовлетворил иски к фигуранту дела об экскурсии в коллекторе Дубасу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНикита Дубас, проходящий обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы
Никита Дубас, проходящий обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Никита Дубас, проходящий обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 14 миллионов рублей к Никите Дубасу, фигуранту дела о смертельной экскурсии в коллекторе в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск удовлетворить частично, взыскать с Дубаса в пользу потерпевшей… 2 миллиона рублей", - уточнялось в оглашенном судьей приговоре.
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Таким образом, суд взыскал с Дубаса по 2 миллиона рублей в пользу порядка семи потерпевших, что в сумме составило 14 миллионов рублей.
От исковых требований ко второму фигуранту, Александру Киму, согласно приговору, потерпевшие отказались. Ранее в суде стало известно, что он компенсировал им причиненный вред.
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