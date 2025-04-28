https://ria.ru/20250428/sud-2013875634.html

Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве

Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве - РИА Новости, 28.04.2025

Суд удовлетворил иски к фигуранту дела о смертельной экскурсии в Москве

Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 14 миллионов рублей к Никите Дубасу, фигуранту дела о... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:54:00+03:00

2025-04-28T16:54:00+03:00

2025-04-28T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 14 миллионов рублей к Никите Дубасу, фигуранту дела о смертельной экскурсии в коллекторе в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск удовлетворить частично, взыскать с Дубаса в пользу потерпевшей… 2 миллиона рублей", - уточнялось в оглашенном судьей приговоре. Таким образом, суд взыскал с Дубаса по 2 миллиона рублей в пользу порядка семи потерпевших, что в сумме составило 14 миллионов рублей. От исковых требований ко второму фигуранту, Александру Киму, согласно приговору, потерпевшие отказались. Ранее в суде стало известно, что он компенсировал им причиненный вред.

https://ria.ru/20250428/sud-2013874492.html

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