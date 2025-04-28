https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google - РИА Новости, 28.04.2025
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google
Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:32:00+03:00
2025-04-28T13:32:00+03:00
2025-04-28T13:32:00+03:00
москва
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_c91a94417bc210736b07ddee2d02744c.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить на шесть месяцев срок конкурсного производства", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20250317/google-2005428891.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151916/38/1519163896_0:0:5334:4000_1920x0_80_0_0_3885e4962383897727a34897ee38889f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства ООО "Гугл"