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Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google - РИА Новости, 28.04.2025
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13:32 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google - РИА Новости, 28.04.2025
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google
Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:32:00+03:00
2025-04-28T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить на шесть месяцев срок конкурсного производства", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://ria.ru/20250317/google-2005428891.html
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google

Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства ООО "Гугл"

© Depositphotos.com / MactrunkGoogle на ipad
Google на ipad - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Depositphotos.com / Mactrunk
Google на ipad. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Продлить на шесть месяцев срок конкурсного производства", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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