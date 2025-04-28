https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html

Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google

Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google - РИА Новости, 28.04.2025

Суд продлил на полгода процедуру банкротства российской дочки Google

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:32:00+03:00

2025-04-28T13:32:00+03:00

2025-04-28T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить на шесть месяцев срок конкурсного производства", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

https://ria.ru/20250317/google-2005428891.html

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