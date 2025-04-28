https://ria.ru/20250428/sud-2013751306.html

Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят"

Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят" - РИА Новости, 28.04.2025

Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят"

Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть магазинов "Магнит" выплатить 220 тысяч рублей за незаконное использование песен "Нас не догонят", "Лети за... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:27:00+03:00

2025-04-28T03:27:00+03:00

2025-04-28T03:27:00+03:00

россия

магнит (компания-ритейлер)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть магазинов "Магнит" выплатить 220 тысяч рублей за незаконное использование песен "Нас не догонят", "Лети за солнцем", "Плачь любовь" и других. "Взыскать с АО "Тандер" (основное операционное дочернее общество "Магнита") в пользу общероссийской общественной организации "Российское Авторское Общество" 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей", - сказано в решении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. Помимо этого, сети магазинов предстоит оплатить 16 тысяч рублей госпошлины. Всего предметом спора стали 12 песен. Как именно они были незаконно использованы в решении пока не уточняется, но полгода назад этот же суд вынес аналогичное решение по иску РАО за-за исполнения песен около одного из магазинов во время праздничного мероприятия.

https://ria.ru/20250212/diksi-1998793685.html

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россия, магнит (компания-ритейлер)