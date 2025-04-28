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Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Минобороны - РИА Новости, 28.04.2025
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03:24 28.04.2025 (обновлено: 03:25 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/sud-2013750966.html
Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Минобороны
Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Минобороны - РИА Новости, 28.04.2025
Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Минобороны
Арбитражный суд Приморья в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:24:00+03:00
2025-04-28T03:25:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
генеральная прокуратура рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
арбитражный суд приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Приморья в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в регионе арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке, следует из данных суда. Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам, в числе которых местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая. Как следует из определения суда, ГП добивается возвращения в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в Приморье, которые были проданы в разные годы, а также возвращения покупателям денег за них. "Заявление заместителя генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице министерства обороны РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на принадлежащие ООО "СЗ "Бархат" объекты недвижимости…, наложить арест на принадлежащие ООО "Каталея" объекты недвижимости", - говорится в материалах суда. Также арест наложен и на все прочие спорные объекты недвижимости, фигурирующие в иске ГП. Кроме того, суд запретил Росреестру и его территориальным органам проводить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в отношении объектов. Исключения - учет по заявлениям Росимущества. Всего в списке арестованных объектов - более 60 участков и зданий. В списке третьих лиц в иске - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке "Восточная верфь и ПАО "Сбербанк России". Объекты, которые ГП пытается вернуть государству, расположены на побережье, на улице Бархатная и на улице Катерная. На Катерной, в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
https://ria.ru/20250418/vzyatka-2012029698.html
https://realty.ria.ru/20250305/sud-2003174717.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, генеральная прокуратура рф, министерство обороны рф (минобороны рф), арбитражный суд приморского края
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Арбитражный суд Приморского края
Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Минобороны

Арбитражный суд Приморья арестовал более 60 объектов во Владивостоке по иску МО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Приморья в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в регионе арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке, следует из данных суда.
Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам, в числе которых местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая. Как следует из определения суда, ГП добивается возвращения в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в Приморье, которые были проданы в разные годы, а также возвращения покупателям денег за них.
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"Заявление заместителя генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице министерства обороны РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на принадлежащие ООО "СЗ "Бархат" объекты недвижимости…, наложить арест на принадлежащие ООО "Каталея" объекты недвижимости", - говорится в материалах суда.
Также арест наложен и на все прочие спорные объекты недвижимости, фигурирующие в иске ГП. Кроме того, суд запретил Росреестру и его территориальным органам проводить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в отношении объектов. Исключения - учет по заявлениям Росимущества. Всего в списке арестованных объектов - более 60 участков и зданий.
В списке третьих лиц в иске - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке "Восточная верфь и ПАО "Сбербанк России". Объекты, которые ГП пытается вернуть государству, расположены на побережье, на улице Бархатная и на улице Катерная.
На Катерной, в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
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