https://ria.ru/20250428/studenty-2013894041.html

Тюменская область повысит набор студентов в колледжи и техникумы

Тюменская область повысит набор студентов в колледжи и техникумы - РИА Новости, 28.04.2025

Тюменская область повысит набор студентов в колледжи и техникумы

Власти Тюменской области на фоне растущего спроса на рабочие кадры намерены увеличить число мест для обучения выпускников 9 и 11 классов в колледжах и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:38:00+03:00

2025-04-28T17:38:00+03:00

2025-04-28T17:38:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

образование

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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области на фоне растущего спроса на рабочие кадры намерены увеличить число мест для обучения выпускников 9 и 11 классов в колледжах и техникумах по востребованным специальностям, сообщил РИА Новости губернатор Александр Моор. "Мы видим большой спрос среди выпускников 9 и 11 классов на обучение в учреждениях среднего профессионального образования — конкурс 4-4,5 человека на место. Это говорит о том, что мы на правильном пути, и в ближайшие годы мы планируем существенно увеличить количество мест в... учебных заведениях. Делаем это, понимая спрос на трудовые ресурсы, который сегодня есть", - сообщил Моор. В понедельник Моор посетил Ялуторовский агроколледж. Он оценил высокий уровень оснащения восьми лабораторий, пообщался с мастерами, которые приходят с конкретных предприятий для обучения студентов, и назвал колледж образцом того, как система среднего профобразования должна адаптироваться под текущие и будущие вызовы рынка труда по подготовке необходимого количества, качества и с нужными компетенциями специалистов. Отвечая на вопрос о мерах по подготовке специалистов для реального сектора экономики, Моор рассказал о региональном проекте "Кадры под ключ", когда работодатель либо инвестор под свой проект заключают соглашение с ссузом на подготовку кадров с нужной компетенцией и при этом сами участвуют в их обучении, это является ключевым условием сотрудничества, "так как без участия будущих работодателей эффективно подготовить специалиста невозможно". По словам губернатора, успешность ссузов в подготовке специалистов оценивается по проценту трудоустройства выпускников по специальности, сегодня в среднем это 90%. Будущее увеличение набора на обучение рабочим специальностям и тактику развития колледжей власти планируют на основе опроса 900 работодателей о потребности в кадровых ресурсах до 2030 года.

https://ria.ru/20250403/sreda-2009095779.html

https://ria.ru/20250425/shkoly-2013469191.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор, образование