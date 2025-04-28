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"С другими не так". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 28.04.2025
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14:53 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ssha-2013842071.html
"С другими не так". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"С другими не так". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 28.04.2025
"С другими не так". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Президент США Дональд Трамп боится российского лидера Владимира Путина, заявил бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, чьи слова... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:53:00+03:00
2025-04-28T14:53:00+03:00
в мире
россия
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канада
дональд трамп
владимир путин
парламент великобритании
энтони скарамуччи
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп боится российского лидера Владимира Путина, заявил бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, чьи слова передает Daily Express."Трамп действует боязливо в отношении к Путину. С другими лидерами он так себя осторожно не ведет", — утверждает он.По словам бывшего советника, американский лидер не вел себя подобным образом ни с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо, ни с главой парламента Великобритании Киром Стармером.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нового разговора с Трампом у Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован.Трамп 25 апреля заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который в прошлую пятницу посетил Россию, провел "хорошую встречу" с Путиным.
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013826828.html
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в мире, россия, сша, канада, дональд трамп, владимир путин, парламент великобритании, энтони скарамуччи
В мире, Россия, США, Канада, Дональд Трамп, Владимир Путин, Парламент Великобритании, Энтони Скарамуччи
"С другими не так". В США сделали неожиданное заявление о Путине

Экс-советник президента США Скарамуччи: Трамп боится Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп боится российского лидера Владимира Путина, заявил бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, чьи слова передает Daily Express.
«
"Трамп действует боязливо в отношении к Путину. С другими лидерами он так себя осторожно не ведет", — утверждает он.
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По словам бывшего советника, американский лидер не вел себя подобным образом ни с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо, ни с главой парламента Великобритании Киром Стармером.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нового разговора с Трампом у Путина в графике пока нет, но может быть оперативно согласован.
Трамп 25 апреля заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который в прошлую пятницу посетил Россию, провел "хорошую встречу" с Путиным.
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В миреРоссияСШАКанадаДональд ТрампВладимир ПутинПарламент ВеликобританииЭнтони Скарамуччи
 
 
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