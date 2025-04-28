В Словакии нашли причину снижения поставок газа из России
SPP: снижение поставок газа в Словакию вызвано остановкой транзита через Украину
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 апр - РИА Новости. Снижение поставок газа из России в Словакию обусловлено остановкой транзита через Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе словацкого энергооператора SPP.
Словакия в феврале нынешнего года почти прекратила закупки газа из России, импорт по отношению к январю упал почти в 1,8 тысячи раз – до рекордно низких 141 тысячи евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
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"Значительное снижение поставок природного газа из Российской Федерации (в Словакию - ред.) было вызван длительной приостановкой его поставок через Украину после более 50 лет (транзита по этому маршруту - ред.). Мы в SPP на протяжении длительного времени поддерживаем продолжение транспортировки газа через территорию Украины, поскольку считаем это самым выгодным решением для наших заказчиков", - сообщили в компании.
В SPP отметили, что готовились к возможной остановке транзита газа через Украину.
"Поэтому всем нашим заказчикам от больших промышленных потребителей до домохозяйств по-прежнему (компания) гарантирует надежные поставки природного газа", - заключили в SPP.
После остановки Киевом с 1 января транзита газа по украинской территории российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Сообщалось, что с апреля поставки были существенно увеличены. Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года.
Издание Aktuality сообщало, что компания SPP открыла на Украине дочернюю компанию, которая должна будет заниматься покупкой и транспортировкой газа через украинскую территорию, поставки газа в Словакию по этому маршруту компания надеется возобновить осенью.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту авантюру с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.