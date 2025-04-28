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Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин
Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин
Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:31:00+03:00
2025-04-28T14:31:00+03:00
2025-04-28T14:31:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Не могу не сказать о героях сегодняшних - об участниках специальной военной операции, которые сейчас, в этот самый момент, рискуя своей жизнью, делают все, чтобы защитить нашу Родину, отстаивают правду, справедливость, суверенитет нашей страны. Эти люди, конечно, пример для каждого из нас, и этот пример навсегда останется в нашей памяти", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, михаил мишустин
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что герои спецоперации являются примером для каждого из нас