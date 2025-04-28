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Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
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14:31 28.04.2025
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Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин
Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин
Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:31:00+03:00
2025-04-28T14:31:00+03:00
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Не могу не сказать о героях сегодняшних - об участниках специальной военной операции, которые сейчас, в этот самый момент, рискуя своей жизнью, делают все, чтобы защитить нашу Родину, отстаивают правду, справедливость, суверенитет нашей страны. Эти люди, конечно, пример для каждого из нас, и этот пример навсегда останется в нашей памяти", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
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общество, россия, москва, михаил мишустин
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что герои спецоперации являются примером для каждого из нас

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
«
"Не могу не сказать о героях сегодняшних - об участниках специальной военной операции, которые сейчас, в этот самый момент, рискуя своей жизнью, делают все, чтобы защитить нашу Родину, отстаивают правду, справедливость, суверенитет нашей страны. Эти люди, конечно, пример для каждого из нас, и этот пример навсегда останется в нашей памяти", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
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