https://ria.ru/20250428/spetsoperatsiya-2013834626.html

Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин

Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025

Пример героев СВО навсегда останется в памяти россиян, заявил Мишустин

Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:31:00+03:00

2025-04-28T14:31:00+03:00

2025-04-28T14:31:00+03:00

общество

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пример героев СВО, отстаивающих правду и справедливость, навсегда останется в памяти россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Не могу не сказать о героях сегодняшних - об участниках специальной военной операции, которые сейчас, в этот самый момент, рискуя своей жизнью, делают все, чтобы защитить нашу Родину, отстаивают правду, справедливость, суверенитет нашей страны. Эти люди, конечно, пример для каждого из нас, и этот пример навсегда останется в нашей памяти", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.

https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, михаил мишустин