https://ria.ru/20250428/spetsnaz-2013786969.html
Путин поблагодарил спецназ КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Путин поблагодарил спецназ КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Путин поблагодарил спецназ КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Президент Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, участвовавших в разгроме украинских войск, вторгшихся в Курскую область,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:11:00+03:00
2025-04-28T11:11:00+03:00
2025-04-28T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
ким чен ын
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корейская народная армия
вооруженные силы украины
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, участвовавших в разгроме украинских войск, вторгшихся в Курскую область, сообщили на сайте Кремля."Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", — подчеркнул он.Глава государства выразил искреннюю признательность лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу республики.Путин также указал на героизм, высокий уровень спецподготовки и самоотверженность корейских воинов, добавив, что Россия отдает должное их вкладу в победу над украинскими боевиками.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Сегодня Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013781959.html
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россия, владимир путин, ким чен ын, в мире, корейская народная армия, вооруженные силы украины, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, Корейская народная армия, Вооруженные силы Украины, КНДР (Северная Корея)
Путин поблагодарил спецназ КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области