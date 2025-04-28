https://ria.ru/20250428/spektakl-2013935291.html

Спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" получил премию "Гвоздь сезона"

Спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" получил премию "Гвоздь сезона" - РИА Новости, 28.04.2025

Спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" получил премию "Гвоздь сезона"

Спектакль Русского концертного агентства "Соборяне. Картины русской жизни" по одноименному роману Николая Лескова в постановке режиссера Полины Агуреевой при... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:47:00+03:00

2025-04-28T20:47:00+03:00

2025-04-28T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спектакль Русского концертного агентства "Соборяне. Картины русской жизни" по одноименному роману Николая Лескова в постановке режиссера Полины Агуреевой при участии Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета удостоился "Большого хрустального гвоздя" Московской театральной премии "Гвоздь сезона", передает корреспондент РИА Новости. XXIII Торжественная церемония награждения победителей Московской театральной премии "Гвоздь сезона" проходит в понедельник в Театре имени Вахтангова. "Как сказал Константин Сергеевич Станиславский, театр дело - коллективное. И Московская премия "Гвоздь сезона" дается всему коллективу, который создавал этот спектакль", - отметил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков перед церемонией. Машков, отметил, что группа экспертов в течение года выбирала лучший спектакль. Участниками конкурса на соискание Премии стали спектакли, созданные профессиональными театральными коллективам Москвы с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. По заложенной традиции, как отметил Машков, церемония проводится на площадке победителя прошлого сезона. В финал вышли пять постановок, которые были награждены "Малыми хрустальными гвоздями". Среди них кроме обладателя главного приза также постановка Московского драматического театра имени Александра Пушкина по одноименной повести Бориса Васильева "Завтра была война" (режиссер – Владимир Киммельман), спектакль Московского драматического театра имени Марии Ермоловой "Комната Адлера" по одноименной пьесе драматурга Анастасии Букреевой (режиссер-постановщик – Лера Суркова), постановка Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана - Опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", спектакль "Сашашишин" Московского театра "Современник" (Режиссер – Гарик Сукачёв). Премия "Гвоздь сезона" - профессиональная премия, которая присуждается на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего театрального сезона, она была учреждена Союзом театральных деятелей России в 2002 году.

https://ria.ru/20250415/bravo-2011469452.html

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россия, москва, владимир машков, николай лесков, юрий башмет, геликон-опера