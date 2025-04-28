https://ria.ru/20250428/sovremennik-2013905805.html

Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы

Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы

Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:24:00+03:00

2025-04-28T18:24:00+03:00

2025-04-28T18:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

марина брусникина

александр твардовский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940186925_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_079f7235ab3e6c55bf9ee73a4773e7db.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва" на Другой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Для нашего театра день Победы – очень личный праздник. Создатели "Современника" - дети военного поколения: их отцы сражались на фронте, матери работали в тылу, а все их детство прошло под знаком народного подвига и самопожертвования", - сказано в сообщении. В День Победы на Другой сцене театра представят литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва". "Мы проложим визуальный маршрут от Красной площади к театру "Современник" по улицам города, связанным с важнейшими страницами жизни военной Москвы", - рассказали создатели композиции. В этот вечер зрители услышат стихи и прозу о героизме советского народа Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Александра Твардовского, Юрия Левитанского и других современников Великой Отечественной войны. В исполнении артистов театра прозвучат истории о войне, любви и стойкости. На Основной сцене представят спектакль в постановке Марины Брусникиной "Небылица". История обыкновенной любви" по пьесе Анны Батуриной "Фронтовичка". Это поразительная история Марии Небылицы – юной балерины, попавшей на фронт, пережившей тиф, потерю ребёнка и предательство любимого. Ее судьба – часть большой трагедии военного поколения. Постановка Брусникиной – не просто спектакль, а антивоенный манифест, наполненный верой в жизнь и любовь. Это история, после которой хочется жить - так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.

https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html

https://ria.ru/20250427/vystavka-2013639453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марина брусникина, александр твардовский