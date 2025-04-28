https://ria.ru/20250428/sovremennik-2013905805.html
Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы
Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:24:00+03:00
2025-04-28T18:24:00+03:00
2025-04-28T18:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
марина брусникина
александр твардовский
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва" на Другой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Для нашего театра день Победы – очень личный праздник. Создатели "Современника" - дети военного поколения: их отцы сражались на фронте, матери работали в тылу, а все их детство прошло под знаком народного подвига и самопожертвования", - сказано в сообщении. В День Победы на Другой сцене театра представят литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва". "Мы проложим визуальный маршрут от Красной площади к театру "Современник" по улицам города, связанным с важнейшими страницами жизни военной Москвы", - рассказали создатели композиции. В этот вечер зрители услышат стихи и прозу о героизме советского народа Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Александра Твардовского, Юрия Левитанского и других современников Великой Отечественной войны. В исполнении артистов театра прозвучат истории о войне, любви и стойкости. На Основной сцене представят спектакль в постановке Марины Брусникиной "Небылица". История обыкновенной любви" по пьесе Анны Батуриной "Фронтовичка". Это поразительная история Марии Небылицы – юной балерины, попавшей на фронт, пережившей тиф, потерю ребёнка и предательство любимого. Ее судьба – часть большой трагедии военного поколения. Постановка Брусникиной – не просто спектакль, а антивоенный манифест, наполненный верой в жизнь и любовь. Это история, после которой хочется жить - так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.
https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html
https://ria.ru/20250427/vystavka-2013639453.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина брусникина, александр твардовский
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Марина Брусникина, Александр Твардовский
Театр "Современник" представит постановки, посвященные Дню Победы
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва" на Другой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Для нашего театра день Победы – очень личный праздник. Создатели "Современника" - дети военного поколения: их отцы сражались на фронте, матери работали в тылу, а все их детство прошло под знаком народного подвига и самопожертвования", - сказано в сообщении.
В День Победы на Другой сцене театра представят литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва".
"Мы проложим визуальный маршрут от Красной площади к театру "Современник" по улицам города, связанным с важнейшими страницами жизни военной Москвы", - рассказали создатели композиции.
В этот вечер зрители услышат стихи и прозу о героизме советского народа Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Александра Твардовского
, Юрия Левитанского и других современников Великой Отечественной войны. В исполнении артистов театра прозвучат истории о войне, любви и стойкости.
На Основной сцене представят спектакль в постановке Марины Брусникиной
"Небылица". История обыкновенной любви" по пьесе Анны Батуриной "Фронтовичка". Это поразительная история Марии Небылицы – юной балерины, попавшей на фронт, пережившей тиф, потерю ребёнка и предательство любимого. Ее судьба – часть большой трагедии военного поколения.
Постановка Брусникиной – не просто спектакль, а антивоенный манифест, наполненный верой в жизнь и любовь. Это история, после которой хочется жить - так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.