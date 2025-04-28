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США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT - РИА Новости, 28.04.2025
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13:54 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/soglashenie-2013821860.html
США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT
США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT - РИА Новости, 28.04.2025
США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT
Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:54:00+03:00
2025-04-28T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. "США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации (американского президента Дональда - ред.) Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет", - говорится в сообщении издания. По словам украинских чиновников, рамочное соглашение, над которым Украина и США работают, касается всех минеральных ресурсов, в том числе нефти и газа, а также крупных энергетических активов на территории Украины. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250427/ssha-2013700696.html
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киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, денис шмыгаль, сша, в мире
Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, США, В мире
США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT

FT: США и Украина могут на этой неделе подписать рамочное соглашение о недрах

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
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"США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации (американского президента Дональда - ред.) Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет", - говорится в сообщении издания.
По словам украинских чиновников, рамочное соглашение, над которым Украина и США работают, касается всех минеральных ресурсов, в том числе нефти и газа, а также крупных энергетических активов на территории Украины.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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