США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT
FT: США и Украина могут на этой неделе подписать рамочное соглашение о недрах
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
«
"США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации (американского президента Дональда - ред.) Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет", - говорится в сообщении издания.
По словам украинских чиновников, рамочное соглашение, над которым Украина и США работают, касается всех минеральных ресурсов, в том числе нефти и газа, а также крупных энергетических активов на территории Украины.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам
26 февраля, 17:57