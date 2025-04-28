https://ria.ru/20250428/soglashenie-2013821860.html

США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT

США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT - РИА Новости, 28.04.2025

США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT

Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:54:00+03:00

2025-04-28T13:54:00+03:00

2025-04-28T13:54:00+03:00

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украина

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сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. "США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того, как Киев обеспечил значительную уступку от администрации (американского президента Дональда - ред.) Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет", - говорится в сообщении издания. По словам украинских чиновников, рамочное соглашение, над которым Украина и США работают, касается всех минеральных ресурсов, в том числе нефти и газа, а также крупных энергетических активов на территории Украины. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250427/ssha-2013700696.html

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html

киев

украина

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киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, денис шмыгаль, сша, в мире