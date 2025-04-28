https://ria.ru/20250428/sodruzhestvo-2013745323.html

В КНДР заявили о демонстрации нерушимого боевого содружества с Россией

В КНДР заявили о демонстрации нерушимого боевого содружества с Россией - РИА Новости, 28.04.2025

В КНДР заявили о демонстрации нерушимого боевого содружества с Россией

Победное завершение операции по освобождению Курской области продемонстрировало "нерушимое боевое содружество" народов КНДР и России, говорится в письменном... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:44:00+03:00

2025-04-28T01:44:00+03:00

2025-04-28T01:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Победное завершение операции по освобождению Курской области продемонстрировало "нерушимое боевое содружество" народов КНДР и России, говорится в письменном заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленной 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун". "Победное завершение операции по освобождению Курской области стало не только победой справедливости над несправедливостью, но и новым историческим этапом, продемонстрировавшим нерушимое боевое содружество и высочайший стратегический уровень союзнических и братских отношений между народами КНДР и России" , - говорится в заявлении ЦВК. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20250428/tstak-2013744132.html

https://ria.ru/20250428/kndr-2013743514.html

россия

курская область

кндр (северная корея)

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россия, курская область, в мире, кндр (северная корея)