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СМИ: писательница Фрелих стала жертвой насильственного преступления - РИА Новости, 28.04.2025
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12:19 28.04.2025 (обновлено: 12:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/smert-2013801137.html
СМИ: писательница Фрелих стала жертвой насильственного преступления
СМИ: писательница Фрелих стала жертвой насильственного преступления - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ: писательница Фрелих стала жертвой насильственного преступления
Известная немецкая писательница Александра Фрёлих, которую на прошлой неделе обнаружили мертвой в её плавучем доме в Гамбурге, стала жертвой насильственного... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:19:00+03:00
2025-04-28T12:33:00+03:00
гамбург (город)
welt
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Известная немецкая писательница Александра Фрёлих, которую на прошлой неделе обнаружили мертвой в её плавучем доме в Гамбурге, стала жертвой насильственного преступления, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в следствии. Фрёлих была обнаружена мертвой во вторник в плавучем доме в квартале Моорфлет. Следователи комиссии по расследованию убийств и прокуратуры предполагают, что 58-летняя женщина умерла насильственной смертью. Согласно предварительным данным расследования, Фрёлих был убита в ночь с понедельника на вторник. "Согласно имеющимся данным, родственники обнаружили 58-летнюю женщину без признаков жизни в плавучем доме и вызвали спасателей пожарной службы, которые смогли установить факт смерти женщины", - сказал представитель полиции. Полиция изучила следы и улики с места преступлениях и проверяет потенциальных подозреваемых. В связи с текущим расследованием другой информации правоохранители не предоставили. Александра Фрёлих была немецкой писательницей и журналисткой. Она работала внештатным редактором в различных женских журналах и много лет писала для таких изданий, как Petra, Freundin, а также для портала Stern. Её самые известные книги - "Моя русская свекровь и другие катастрофы" (Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen) и "Смерть неизбежна" (Gestorben wird immer) в течение нескольких месяцев входили в списки бестселлеров по версии издания Spiegel. Отмечается, что её романы характеризуются сочетанием юмора, семейных историй и социальных тем.
https://ria.ru/20250419/aplekaeva-2012109927.html
https://ria.ru/20250217/rivella-1999922568.html
гамбург (город)
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РИА Новости
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96
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гамбург (город), welt
Гамбург (город), Welt
СМИ: писательница Фрелих стала жертвой насильственного преступления

Немецкую писательницу Фрелих нашли убитой в плавучем доме в Гамбурге

© Фото : Hoffmann und CampeПисательница Александра Фрёлих
Писательница Александра Фрёлих - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Hoffmann und Campe
Писательница Александра Фрёлих. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Известная немецкая писательница Александра Фрёлих, которую на прошлой неделе обнаружили мертвой в её плавучем доме в Гамбурге, стала жертвой насильственного преступления, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в следствии.
Фрёлих была обнаружена мертвой во вторник в плавучем доме в квартале Моорфлет. Следователи комиссии по расследованию убийств и прокуратуры предполагают, что 58-летняя женщина умерла насильственной смертью.
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Согласно предварительным данным расследования, Фрёлих был убита в ночь с понедельника на вторник.
"Согласно имеющимся данным, родственники обнаружили 58-летнюю женщину без признаков жизни в плавучем доме и вызвали спасателей пожарной службы, которые смогли установить факт смерти женщины", - сказал представитель полиции.
Полиция изучила следы и улики с места преступлениях и проверяет потенциальных подозреваемых. В связи с текущим расследованием другой информации правоохранители не предоставили.
Александра Фрёлих была немецкой писательницей и журналисткой. Она работала внештатным редактором в различных женских журналах и много лет писала для таких изданий, как Petra, Freundin, а также для портала Stern. Её самые известные книги - "Моя русская свекровь и другие катастрофы" (Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen) и "Смерть неизбежна" (Gestorben wird immer) в течение нескольких месяцев входили в списки бестселлеров по версии издания Spiegel. Отмечается, что её романы характеризуются сочетанием юмора, семейных историй и социальных тем.
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