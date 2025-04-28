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Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:42:00+03:00
2025-04-28T17:42:00+03:00
2025-04-28T18:20:00+03:00
в мире
россия
курская область
москва
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что это сильная позиция сильного лидера сильной страны, и этот жест "победного перемирия" особенно значим на фоне освобождения от украинских захватчиков Курской области и продолжающегося продвижения российских войск на фронтах СВО. "Реакция украинского режима на инициативу России станет показательной в вопросах "войны и мира". Для Запада, в первую очередь. Москва за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом. Но в случае продолжения агрессии укронацистами, как сказал президент России, Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Мы никому не позволим омрачить святой День Победы", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, москва, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, Курская область, Москва, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы
Слуцкий: Путин, объявляя перемирие, вновь показывает благородство