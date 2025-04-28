Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 28.04.2025 (обновлено: 18:20 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/slutskij-2013894894.html
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:42:00+03:00
2025-04-28T18:20:00+03:00
в мире
россия
курская область
москва
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что это сильная позиция сильного лидера сильной страны, и этот жест "победного перемирия" особенно значим на фоне освобождения от украинских захватчиков Курской области и продолжающегося продвижения российских войск на фронтах СВО. "Реакция украинского режима на инициативу России станет показательной в вопросах "войны и мира". Для Запада, в первую очередь. Москва за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом. Но в случае продолжения агрессии укронацистами, как сказал президент России, Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Мы никому не позволим омрачить святой День Победы", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html
россия
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, москва, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, Курская область, Москва, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы

Слуцкий: Путин, объявляя перемирие, вновь показывает благородство

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что это сильная позиция сильного лидера сильной страны, и этот жест "победного перемирия" особенно значим на фоне освобождения от украинских захватчиков Курской области и продолжающегося продвижения российских войск на фронтах СВО.
"Реакция украинского режима на инициативу России станет показательной в вопросах "войны и мира". Для Запада, в первую очередь. Москва за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом. Но в случае продолжения агрессии укронацистами, как сказал президент России, Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Мы никому не позволим омрачить святой День Победы", - добавил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Зарубежные СМИ назвали решение Путина о перемирии неожиданным
Вчера, 15:49
 
В миреРоссияКурская областьМоскваВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала