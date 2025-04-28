https://ria.ru/20250428/slutskij-2013894894.html

Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы

Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Слуцкий прокомментировал перемирие в честь 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:42:00+03:00

2025-04-28T17:42:00+03:00

2025-04-28T18:20:00+03:00

в мире

россия

курская область

москва

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Владимир Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Великой Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что это сильная позиция сильного лидера сильной страны, и этот жест "победного перемирия" особенно значим на фоне освобождения от украинских захватчиков Курской области и продолжающегося продвижения российских войск на фронтах СВО. "Реакция украинского режима на инициативу России станет показательной в вопросах "войны и мира". Для Запада, в первую очередь. Москва за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом. Но в случае продолжения агрессии укронацистами, как сказал президент России, Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Мы никому не позволим омрачить святой День Победы", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html

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Максим Зубков

в мире, россия, курская область, москва, владимир путин, леонид слуцкий (политик)