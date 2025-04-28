Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции
СК: 5 сотрудникам полиции в Подольске предъявили обвинение в получении взятки
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны по делу о коррупции, им предъявлено обвинение, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области в своем Тelegram-канале.
Сотрудники задержаны следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.
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"В Московской области пятерым сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений... В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статья 290, часть 4 статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствие уточняет, что с 4 по 24 апреля 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя денежные средства в размере 15 миллионов рублей в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД России по городской области Подольск, к уголовной ответственности за совершение преступной деятельности.
Уточняется, что 28 апреля по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения.
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24 апреля, 17:00