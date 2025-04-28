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Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции - РИА Новости, 28.04.2025
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20:32 28.04.2025 (обновлено: 20:46 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/sk-2013932011.html
Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции
Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции - РИА Новости, 28.04.2025
Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции
Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны по делу о коррупции, им предъявлено обвинение, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:32:00+03:00
2025-04-28T20:46:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
подольск
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны по делу о коррупции, им предъявлено обвинение, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области в своем Тelegram-канале.Сотрудники задержаны следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области."В Московской области пятерым сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений... В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статья 290, часть 4 статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствие уточняет, что с 4 по 24 апреля 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя денежные средства в размере 15 миллионов рублей в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД России по городской области Подольск, к уголовной ответственности за совершение преступной деятельности.Уточняется, что 28 апреля по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения.
https://ria.ru/20250424/saratov-2013242872.html
московская область (подмосковье)
подольск
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), подольск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Подольск
Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции

СК: 5 сотрудникам полиции в Подольске предъявили обвинение в получении взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны по делу о коррупции, им предъявлено обвинение, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области в своем Тelegram-канале.
Сотрудники задержаны следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.
«
"В Московской области пятерым сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений... В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статья 290, часть 4 статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствие уточняет, что с 4 по 24 апреля 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя денежные средства в размере 15 миллионов рублей в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД России по городской области Подольск, к уголовной ответственности за совершение преступной деятельности.
Уточняется, что 28 апреля по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку
24 апреля, 17:00
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Подольск
 
 
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