https://ria.ru/20250428/sk-2013932011.html

Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции

Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции - РИА Новости, 28.04.2025

Пятерым подольским полицейским предъявили обвинение в коррупции

Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны по делу о коррупции, им предъявлено обвинение, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:32:00+03:00

2025-04-28T20:32:00+03:00

2025-04-28T20:46:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

подольск

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны по делу о коррупции, им предъявлено обвинение, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области в своем Тelegram-канале.Сотрудники задержаны следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области."В Московской области пятерым сотрудникам полиции предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений... В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статья 290, часть 4 статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствие уточняет, что с 4 по 24 апреля 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от местного жителя денежные средства в размере 15 миллионов рублей в качестве взятки за невыявление новых эпизодов и непривлечение иных фигурантов по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ УМВД России по городской области Подольск, к уголовной ответственности за совершение преступной деятельности.Уточняется, что 28 апреля по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения.

https://ria.ru/20250424/saratov-2013242872.html

московская область (подмосковье)

подольск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), подольск